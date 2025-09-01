В этом учебном году педагоги Югры будут работать по синхронизированным с экзаменами планам уроков
Уже в текущем учебном году для учителей разработают готовые планы уроков, чтобы обеспечить единый подход по всей стране.
В югорских школах учителя получат готовые планы уроков, в которых будут чётко прописаны как содержание, так и объём занятий по предмету для каждого класса. Ожидается, что это поможет организовать учебный процесс в рамках единого по стране подхода к обучению.
Подробнее об этом и других нововведениях в школьной программе в эфире программы «Здесь и сейчас» на окружном телеканале «Югра» рассказала заместитель директора департамента образования и науки Югры Инна Святченко.
В частности, она рассказала, что вопрос о синхронизации тем по ОГЭ и ЕГЭ с учебной программой поднимали сами выпускники и их родители. Поэтому, начиная с 2025 года, все учебные планы будут синхронизированы: для каждого предмета будет сформирован перечень изучаемых тем, которые будут проверяться на единых госэкзаменах.
Ранее мы подробнее рассказывали, к чему готовиться в новом учебном году.
Добавим, что в регионе 1 сентября придут учиться в школы 238 тысяч детей. Среди них 26 тысяч первоклассников. Напомним, первоклашкам из многодетных семей выделят единовременное пособие в размере 7 975 рублей на подготовку к занятиям. Кроме того, каждая такая семья получит ещё по 7,5 тысяч на сборы к новому учебному году других детей-школьников.
По-прежнему главные условия такой помощи – проживание на территории округа не менее 10 лет и обучение детей в школах Югры. Кроме того, учитывается и общий доход семьи. Его порог не должен превышать двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи.
Отметим, что с 2025 года действуют послабления для оценки семейного дохода. Например, ещё в прошлом году его порог не должен был быть больше 1,5 прожиточного минимума.