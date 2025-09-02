Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре открыло приём заявлений студенток на пособие по беременности и родам

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Музей геологии, нефти и газа объявляют о старте ежегодного конкурса «Музейный Олимп Югры 2025». В этом году конкурс расширяет свои горизонты. К участию приглашаются музеи субъектов Российской Федерации.