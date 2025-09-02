Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре открыло приём заявлений студенток на пособие по беременности и родам
С 1 сентября отделение СФР по ХМАО-Югре по всей стране открыли приём заявок на оформление пособия по беременности и родам для студенток вузов и училищ. Теперь услуга централизованно предоставляется на федеральном уровне, раньше её оказывали учебные заведения в каждом регионе.
Специально к запуску услуги заработал электронный сервис, с помощью которого можно онлайн обратиться за выплатой. Помимо портала госуслуг, заявление также принимается в клиентских службах Отделения СФР по ХМАО-Югре и многофункциональных центрах. Для оформления финансовой поддержки от государства кроме заявления потребуется очно представить справку о беременности из медицинской организации и справку учебного заведения об обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам.
Важным изменением с сентября стало повышение размера пособия. Если раньше выплата рассчитывалась из средней стипендии, теперь для этого применяют установленный в регионе прожиточный минимум. При стипендии на уровне 3,5 тыс. рублей, пособие прежде составляло около 16 тыс. рублей. Начиная с сентября выплата в среднем по России вырастет до 90,2 тыс. рублей, то есть увеличится в разы. Сумма пособия зависит от места регистрации.
Отметим, что получить выплату наряду с россиянками могут иностранные студентки, а также учащиеся без гражданства, которые постоянно живут в России. Форма обучения при этом должна быть очной. Платная или бюджетная основа не влияет на получение выплаты.
Следует иметь в виду, что пособие в новом размере будет назначено в том случае, если заявление было подано в Отделение СФР по ХМАО-Югре начиная с 1 сентября. Если же заявление подавалось раньше этой даты в учебное заведение, выплату назначат по прежним правилам. В таком случае закон не предусматривает возможности переоформления уже назначенного пособия.
Напомним, что рассчитывать на выплату по беременности и родам могут студентки и аспирантки вузов, организаций дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.
Отделение СФР по ХМАО-Югре