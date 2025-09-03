Стартовал приём заявок на «Музейный Олимп Югры 2025»!
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Музей геологии, нефти и газа объявляют о старте ежегодного конкурса «Музейный Олимп Югры 2025». В этом году конкурс расширяет свои горизонты. К участию приглашаются музеи субъектов Российской Федерации. Профессиональный конкурс предлагает новые номинации, форматы оценки и уникальные возможности для музейного сообщества.
Конкурс «Музейный Олимп Югры» с 2011 года является ключевой площадкой для признания достижений в музейном деле. Его главные цели – поддержка музеев, продвижение культурного наследия, стимулирование инноваций и укрепление профессиональных связей. За всю историю проведения конкурса через него прошло более 500 заявок от 300 учреждений.
В 2025 году впервые к участию приглашаются музеи, организации и специалисты со всех субъектов Российской Федерации. Подать заявку могут государственные и муниципальные, частные, корпоративные музеи. Также заявиться могут благотворительные фонды, научные и образовательные учреждения, внесшие вклад в музейное дело.
Конкурс в 2025 году состоит из пяти номинаций (в каждой из них ряд направлений):
-
- Выставочный проект
- Индивидуальный вклад в музейную практику
- Инновационные музейные практики
- Научно-образовательные и просветительские программы музеев
- Социальные инициативы
Для оценки конкурсных работ предусмотрена двухэтапная экспертиза. Впервые введены предварительный (техническая экспертиза) и финальный (профессиональная экспертиза) этапы отбора, что гарантирует максимальную объективность.
Помимо решения экспертного жюри, будут определены победители двух специальных премии: «Премия музейного сообщества» (по итогам оценки представителей музеев-участников конкурса) и «Премия общественного признания» («народное» онлайн-голосование посетителей музеев).
Авторы проектов, вошедших в шорт-лист, будут приглашены на очный финал в Ханты-Мансийске, который пройдет в ноябре 2025 года. Их ждут двухдневный образовательный интенсив, игра-акселератор, культурно-просветительская программа по музейным проектам югорской столицы и церемония награждения.
К участию приглашаются проекты, реализованные в период с 1 января 2024 года по 1 августа 2025 года.
Подать заявку на участие в конкурсе возможно до 5 октября 2025 года на официальном портале конкурса https://clck.ru/3Nkmxj
Подробная информация о номинациях, критериях оценки и порядке участия содержится в прикреплённом Положении о конкурсе, а также на официальном портале конкурса https://clck.ru/3Nkmxj