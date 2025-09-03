В Югре подведены итоги Окружной акции «Я рисую мир»
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Окружном Доме народного творчества подведены итоги Окружной акции «Я рисую мир». Югорчане из 15 муниципальных образований, а также участники из Тюменской области и Республики Крым продемонстрировали работы, отражающие видение добра и согласия.
«Ребята разных национальностей, каждый со своим уникальным взглядом доносят до нас очень важную мысль: терроризму нет места в нашем обществе, и именно в единстве, в понимании и уважении друг к другу мы находим силу противостоять любым угрозам», - отметила Елена Исламуратова, директор Окружного Дома народного творчества.
Победителями Акции стали:
- Балаева Амина Авазовна, руководитель Маклакова Наталья Валерьевна, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», г. Нефтеюганск;
- Галак Дарья Фёдоровна, руководитель Голикова Дарья Николаевна, «Солнечная детская школа искусств», п. Солнечный, Сургутский район;
- Гиль Ангелина Тимуровна, руководитель Риянова Юлия Юрьевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Нижневартовск;
- Зарипов Святослав Андреевич, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная Школа №6», г. Тобольск;
- Кивенко Анастасия Витальевна, руководитель Кивенко Мария Николаевна, Муниципальное бюджетное учреждение «Научно-библиотечный центр», библиотека №5, г. Ханты-Мансийск;
- Кузьменко Злата Андреевна, руководитель Иванова Юлия Сергеевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8», г. Нефтеюганск;
- Куксаус Виктория, руководитель Мефодий Галина Анатольевна, Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры дополнительного образования города Нягани «Детская школа искусств», г. Нягань;
- Лопарева Галина Константиновна, Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда», гп. Междуреченский, Кондинский район;
- Силка Татьяна Васильевна, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 18 «Улыбка», г. Ханты-Мансийск;
- Ситюк Виктория Вячеславовна, руководитель Цыганова Дарья Владимировна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», пгт. Излучинск, Нижневартовский район;
- Хусниярова Александра Максимовна, руководитель Цыганова Дарья Владимировна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», пгт. Излучинск, Нижневартовский район.
В официальной группе ВКонтакте учреждения в памятную дату организована онлайн-фотовыставка работ победителей: https://vk.com/album-139501369_308699238.