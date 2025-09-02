В Югре Росгвардия поздравила со 101 годовщиной ветерана ВОВ
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре ежегодно 1 сентября приезжают в гости к долгожительнице, единственной проживающей в Ханты-Мансийске участнице Великой Отечественной войны Софье Сергеевне Кузнецовой.
И 101 годовщина югорчанки не осталась без внимания росгвардейцев.
В рамках года защитника Отечества офицер ведомства полковник Михаил Тремасов поздравил Софью Сергеевну с днём рождения, зачитав поздравительный адрес от имени начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковника полиции Евгения Симакова, и пожелал долгих лет жизни.
За мамой ухаживает шестая, младшая дочь – Ольга Владимировна Дегтярева, она пишет стихотворения, издает книги, посвященные жизни своей семьи и, конечно, своей маме.
Справочно: когда началась война, Софье Сергеевне было 17 лет. На фронт из Ханты-Мансийска ушли её отец, брат, дядя и свояк. Она тоже просилась на передовую, но её не взяли из-за возраста. Она «ковала победу» в тылу – готовила консервы для фронта. В мае 1943 года Софья Кузнецова окончила трехмесячные курсы Красного Креста и 22 июня поехала на фронт.
Югорчанку зачислили в 37-й восстановительный железнодорожный батальон Северо-Западного фронта, где она ремонтировала железную дорогу после немецких обстрелов. Восстанавливать одни и те же участки приходилось по многу раз, в любую пору года, днём и ночью, под огнем врага.
Победу Софья Сергеевна встретила в городе Кременчуге. Но в родные места вернулась в конце октября 1945 года, так как после объявления о капитуляции гитлеровской Германии девушек оставили собирать урожай на полях Украины.
После войны Софья Сергеева воспитала шестерых детей — трудилась на нескольких работах, чтобы дать им образование. Сейчас у неё шестеро детей, 17 внуков, 20 правнуков и двое праправнуков.
Софья Сергеевна Кузнецова награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Медаль материнства» I и II степени и другими юбилейными наградами.
