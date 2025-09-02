В Югре Росгвардия поздравила со 101 годовщиной ветерана ВОВ

Сегодня в парке Победы Ханты-Мансийска состоялось возложение цветов к Мемориалу Славы в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Третье сентября в России отмечается как день победы над милитаристской Японией — последним союзником нацистской Германии.