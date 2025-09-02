11 блогеров из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры сразятся за место в финале Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
Более 24 тысяч участников, шесть месяцев непрерывного обучения, десятки практических заданий, сотни часов экспертизы и обратной связи – и вот результат: 1000 авторов контента из 83 регионов страны приступают к конкурсу выпускных работ трека «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». На участие в программе было подано 240 заявок от жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 11 из них предстоит предложить медиапроект, чтобы побороться за право представить свой регион в финале.
«Медиакампус» – образовательное направление юбилейного пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» по освоению ключевых знаний блогосферы. Программа разработана совместно с ведущими экспертами Президентской академии. Полгода обучения стало для участников настоящим профессиональным погружением: от базовых лекций по основам медиа до креативных практических заданий. По итогам образовательного этапа 1000 наиболее активных и вовлеченных участников программы приступают к конкурсу выпускных работ.
«Весной 2025 года мы дали старт пятому юбилейному сезону проекта «ТопБЛОГ» и вместе с ним начался образовательный трек «Медиакампус». За это время через программу прошли более 24 тысяч начинающих и опытных блогеров: они учились, пробовали, создавали контент – и получали оценку и советы экспертов. Сейчас им предстоит следующий шаг: создать медиапроект на тему, которая отражает идеи и стиль их блога, а главное имеет социальное значение. Для участников выпускные работы – это возможность доказать, что полученные в треке знания можно успешно реализовать и выйти в финал проекта, чтобы побороться за звание победителя. Желаю блогерам удачи и вдохновения – пусть ваши идеи становятся реальными проектами, помогающими другим людям», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
Сторителлинг, видеопродакшн, работа с короткими форматами, продвижение, медиабезопасность, создание и развитие сообществ, социальные проекты – в образовательной программе «Медиакампус» авторы охватили все ключевые направления современной медиасферы. Участники прошли шесть тематических спринтов, после каждого из которых выполняли практические задания: писали сценарии, снимали ролики, продумывали стратегию продвижения и получали развернутую обратную связь от экспертов. Для многих участников трек стал важным этапом профессионального роста и площадкой для реализации собственных идей.
Среди самых активных и мотивированных участников трека «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – 11 жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Регион вошел в топ-30 субъектов России по количеству авторов, прошедших в следующий этап конкурса. Среди участников – авторы блогов о школьной жизни и преподавании, журналисты, блогеры, рассказывающие о семейных ценностях и воспитании детей. Также в конкурсе участвуют создатели туристического и экологического контента, амбассадоры цифровой грамотности и технологий, авторы проектов о культуре, книгах, путешествиях и саморазвитии.
Их ждет конкурс выпускных работ – создание собственного медиапроекта, направленного на привлечение внимания к выбранной социальной проблеме. Выполнять задания блогеры будут до 17 сентября. Это возможность не просто сделать контент, а инициировать реальные изменения и показать свой потенциал как лидеров мнений. Такой формат станет для участников тренировкой к проектной работе, которая ждет их впереди. Лучшие работы выведут авторов в финал пятого сезона проекта «ТопБЛОГ», а имена конкурсантов, которые представят свои регионы, будут объявлены в октябре.
Финал состоится в Калининградской области в образовательном Центре «ШУМ» 22–24 октября и пройдет в формате Медиафорума. Блогеров ждет решение реальных медиакейсов от стейкхолдеров: авторы предложат креативные форматы, которые завтра могут стать примером для всей индустрии. Участников также ждет насыщенная образовательная программа, встречи с лидерами индустрии и торжественное объявление победителей медиапроекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» 2025 года.
«ТопБЛОГ – это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», открывает новые перспективы для авторов контента постоянно. Образовательная программа пятого сезона получила высокую оценку участников, и теперь вся база знаний, лекции и материалы открыты на платформе до конца 2025 года. Мы хотим, чтобы у каждого блогера – и начинающего, и уже состоявшегося – была возможность прокачать себя, освоить важные инструменты для развития и открыть новые горизонты в медиа. Обучение в «Медиакампусе» доступно без возрастных и географических ограничений на сайте проекта», – пояснила руководитель проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ирина Круглова.
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Его цель – находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. Принять участие в проекте могут авторы контента, подав заявку на https://topblog.rsv.ru.