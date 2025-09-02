Форма поиска

В Югре Росгвардия обеспечила безопасность мероприятий,  посвящённых Дню знаний 

02.09.2025

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре во взаимодействии с коллегами из регионального УМВД России и работниками частных охранных организаций приняли участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период проведения торжественных линеек, посвящённых Дню знаний. Мероприятия в регионе  проведены на территории 143 населённых пунктов на 435 объектах образования, в которых приняли участие свыше 280 тысяч югорчан и гостей автономного округа.
Накануне праздничной даты специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии совместно с кинологами и служебными собаками провели обследование образовательных учреждений на наличие подозрительных предметов.

Инспекторы подразделений лицензионно-разрешительной работы проверили  обеспечение условий сохранности оружия у граждан, проживающих в 500 метровой зоне от объектов образования.
В День знаний маршруты патрулирования экипажей Росгвардии были максимально приближены к местам проведения торжеств. Посты охраны общественного порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны выставлены   на 48 объектах образования.
Безопасность учащихся, педагогического состава и гостей мероприятий обеспечена в полном объеме. Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.

