В Югре прошли акции памяти, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В Югре в этот день прошли памятные акции.
В Нефтеюганске мероприятие состоялось в культурном центре «Юность». Там представили творческие работы участников и победителей городского конкурса «Мы против террора». Перед собравшимися выступили представители федеральных структур и общественных организаций. В память о жертвах терактов и героях, спасавших людей ценой своей жизни, присутствующие почтили их минутой молчания.
В Сургуте около Мемориала Славы прошла церемония возложения цветов, в Нижневартовске жители возложили цветы к монументу «Добрый ангел мира» и присоединились к акции «Капля жизни». Также памятные мероприятия состоялись в Белоярском и Советском районах.
День солидарности в борьбе с терроризмом учреждён в 2005 году в память о жертвах трагедии в Беслане. 1 сентября 2004 года террористы захватили школу № 1 и удерживали в заминированном здании 1 128 человек, в основном детей и женщин. Жертвами теракта стали 334 человека.
«Каждый год 3 сентября в России зажигаются тысячи свечей в память о жертвах террористических актов. События, полные ужаса и боли, оставили глубокий след, унеся жизни невинных людей. Югра помнит. В нашем регионе, как и по всей стране, люди собираются вместе, чтобы выразить свои соболезнования и поддержку тем, кто потерял близких. День солидарности в борьбе с терроризмом призывает нас стремиться к миру, чтобы такие трагедии, как в Беслане и Крокусе, больше не повторялись», — отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.