В Ханты-Мансийске стартовали соревнования на Кубок губернатора по конкуру и выездке
Всероссийские соревнования по конкуру и выездке на Кубок губернатора Югры торжественно открылись сегодня в Ханты-Мансийске.
На площадке конноспортивного клуба «Мустанг» в ближайшие пять дней выступят около 200 спортсменов из Ленинградской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Краснодарского, Пермского, Хабаровского краев, Донецкой Народной Республики, Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также из Казахстана и Кыргызстана. Разумеется, самой многочисленной на этом турнире будет команда Югры, которая в двух дисциплинах выставит около 80 пар.
На торжественном открытии соревнований участников и гостей приветствовали директор департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух и главный судья соревнований, судья Всероссийской категории Светлана Дубовик.
«Дорогие друзья, мы снова рады принимать вас на Кубке губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по конкуру и выездке. С удовольствием и радостью, с большим югорским гостеприимством приветствуем всех участников. Рады видеть вас в прекрасной атмосфере нашего конноспортивного клуба, где все пропитано большими победами и традициями. Нас ждут пять замечательных дней, где грация выездки будет сменяться энергией конкура. Желаю участникам обрести те невидимые крылья, которые позволят вам «пролететь» через все самые сложные элементы, ощутить миг гармонии с вашими четвероногими друзьями, которые обеспечивают безупречное прохождение дистанции. Уверена, что соревнования станут настоящим праздником спорта и гармонии», — сказала Софья Конух.
Светлана Дубовик от лица своих коллег заверила, что судейство на этих престижных стартах будет объективным и беспристрастным. А спортсменам пожелала показать свои лучшие результаты.
«Мы рады вас всех здесь приветствовать. Очень здорово, что с каждым годом увеличивается количество команд. На турнир приехали команды 15 регионов нашей страны. Также большое спасибо нашим соседям из команд Кыргызстана и Казахстана. Вы огромные молодцы, что проделали такой долгий путь, преодолев тысячи километров, чтобы приехать к нам, как и команда Хабаровского края. От имени судейской бригады обещаем справедливое судейство. Желаю получить высокие результаты, пройти маршруты без штрафных очков», — обратилась к наездникам главный судья соревнований.
В программе первого дня Кубка губернатора соревнования по выездке для детей в возрастной категории 9-14 лет, юношей 14-18 лет, а также взрослых от 19 лет и старше. Участники разыграют предварительный и Малый призы. Завтра продолжится розыгрыш наград в выездке. Соревнования по конкуру стартуют в пятницу, 5 сентября.
Для тех, кто не сможет посетить соревнования, организованы трансляции на официальном сайте клуба «Мустанг», официальных ресурсах учреждения в соцсетях: «ВКонтакте», Rutube, а также на digital-платформе телеканала «Матч ТВ», сайте Федерации конного спорта России и МАХIMA TV. Заключительные старты пройдут 7 сентября.
Организаторами всероссийских соревнований по конкуру и выездке на Кубок губернатора выступают Министерство спорта России, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Федерация конного спорта России, Федерация конного спорта Югры, спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту «Мустанг».