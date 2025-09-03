Лучшие предприятия в нефтяной сфере назвали в Югре
В автономном округе проходят торжественные события, приуроченные ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Традиционно в эти дни в регионе проводят итоги престижного окружного конкурса «Черное золото Югры» — это не просто профессиональный конкурс, а традиция чествовать людей и предприятия, которые двигают вперед экономику округа и всей страны.
Нефтяников Югры поздравил заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что нефтегазовая промышленность остается системообразующей отраслью экономики России, основанной на прочных трудовых традициях и высоком профессионализме ее работников.
«От самоотверженности и ответственности нефтяников и газовиков во многом зависит энергетическая безопасность страны, ее устойчивое развитие и благополучие миллионов граждан. Югра по праву считается стратегической кладовой черного золота России», — отметил Александр Новак.
Вице-премьер подчеркнул, что именно в Югре формируется востребованная временем и мировым опытом уникальная компетенция, развивается мощная производственная и научная база, внедряются инновационные технологии.
«Автономный опыт неизменно удерживает передовые позиции в создании лучших условий для предприятий отрасли, формирует эталон социального взаимовыгодного взаимодействия между регионом и компаниями нефтегазового комплекса, во благо его работников и жителей региона. Дорогие югорчане, в этом году ваш труд отмечен историческим событием — в Югре добыта 13-миллиардная тонна нефти, достигнутый результат — яркое свидетельство профессионализма, преданности делу и невероятной силы духа нескольких поколений нефтяников и газовиков. Благодарю вас за весомый вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Югры и всей страны. Уверен, что и впредь вы будете достойно продолжать славные традиции, вносить значимый вклад в приумножение национального богатства и укрепление экономической мощи нашей страны», — сказал заместитель Председателя Правительства РФ.
На конкурсе «Черное золото Югры» отметили 47 специалистов и коллективов, чьи достижения стали примером профессионализма и преданности делу. Звание «Компания года» получил «Сургутнефтегаз». Награду глава региона Руслан Кухарук вручил генеральному директору предприятия Владимиру Богданову, которому также вручили знак «Заслуженный труженик Югры». Как отметил руководитель, это благодарность и признание от всех югорчан за многолетний труд и самоотдачу.
«Я хочу выразить благодарность нашим коллективам, тем, кто сегодня находится на своем боевом посту, несет дежурство, которое позволяет стране выполнять стратегически важные задачи. Уже четверть века в нашем регионе есть добрая традиция подводить итоги большой, серьезной работы всех трудовых коллективов нефтяной отрасли, которые трудятся на югорской земле в рамках конкурса «Черное золото Югры». Это возможность сказать слова благодарности и вручить награды конкретным представителям отрасли и целым коллективам», — заявил губернатор ХМАО.
Руслан Кухарук подчеркнул, что труд почти 400 тысяч югорчан, занятых в отрасли, формирует основу энергетической безопасности страны. Конкурс «Черное золото» стал не только признанием заслуг, но и подтверждением социальной и экологической ответственности компаний, которые заботятся о регионе и его будущем.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.