Губернатор ХМАО почтил память бойцов в день победы над Японией и окончания Второй мировой войны
Сегодня в парке Победы Ханты-Мансийска состоялось возложение цветов к Мемориалу Славы в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Третье сентября в России отмечается как день победы над милитаристской Японией — последним союзником нацистской Германии.
Глава автономного округа Руслан Кухарук, председатель окружной думы Борис Хохряков, мэр окружной столицы Максим Ряшин, общественники, ветераны, волонтеры и представители разных организаций вышли на торжественную церемонию возложения цветов к вечному огню Мемориала Славы. Плотная очередь к памятнику длилась до середины фонтана на площади: столько людей пришли поддержать важную акцию. Церемония возложения началась с минуты молчания.
«Этот день – не просто дата в календаре. Это символ героизма, мужества и несгибаемой воли нашего народа. Вторая мировая война, ставшая тяжелейшим испытанием, оставила неизгладимый след в истории каждой семьи. Мы помним и чтим подвиг советских воинов, которые, сражаясь на Дальневосточном фронте, внесли решающий вклад в разгром милитаристской Японии и окончание войны», - отметил глава региона.
Светлана Муратова, начальник отдела производства и кадровой работы Центра имущественных отношений здесь вместе с коллегами. По ее мнению, такие мероприятия воспитывают чувство патриотизма:
«Думаю, все должны помнить и знать историю своей страны. Благодаря самоотверженности наших воинов мы можем сегодня спокойно жить».
Наталья Морозова, проектный менеджер фонда «Мой бизнес», тоже пришла возложить несколько цветов. Торжественная церемония, по словам югорчанки, дает повод задуматься о сегодняшних событиях и проявить свою позицию, поддержав такую акцию. Еще среди почтивших дату были и представители Технопарка высоких технологий Югры – в частности, замдиректора Игорь Анфалов:
«Это элемент воспитания, который формирует нашу культуру. Все акции, безусловно, - отличный пример для подрастающего поколения. Необходимо учитывать историю и опыт, который мы пережили, чтить память предков», - уверен он.
Напоминаем, чему посвящена сегодняшняя дата: Вторая мировая война, продолжавшаяся с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, стала самым масштабным военным конфликтом в истории человечества. В нее было втянуто 62 государства, а военные действия велись на территории 40 стран. Огненный смерч пронесся над Европой, Азией и Африкой, захватив акватории всех мировых океанов.
Особую роль в победе над фашизмом сыграл Советский Союз. Именно наши войска сокрушили основную силу нацистского блока — Германию, а затем разгромили и ее восточного союзника. В августе 1945 года советские войска провели блестящую Маньчжурскую операцию, разгромив миллионную Квантунскую армию Японии. Эта операция стала завершающей битвой Второй мировой войны.
Цена победы оказалась огромной — война унесла жизни более 60 миллионов человек. Советский Союз понес самые тяжелые потери, отдав за свободу мира 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей.
Сегодня, спустя 80 лет, мы склоняем головы перед подвигом наших предков. Их героизм и самопожертвование навсегда останутся в памяти благодарных потомков.