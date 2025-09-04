«Будущее за лидерами, которые соединяют старые добродетели с цифровыми навыками»
На форуме «УТРО» в Тюмени Югра представит площадку «Управленцы», где молодые лидеры создадут решения для реальных вызовов регионов и поработают с мастерами компетенции федерального уровня.
С 24 по 29 сентября в Тюмени пройдёт форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО» — крупнейшая образовательная и дискуссионная площадка для молодых профессионалов страны. В этом году тематические направления форума охватят шесть ключевых сфер, каждую из которых организует один из регионов Уральского федерального округа. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра представит площадку «Управленцы».
Конкурс на участие в этом направлении был особенно высоким: из 1417 претендентов только 92 человека получат возможность пройти программу. Среди них — молодые руководители муниципальных и государственных учреждений, предприниматели, представители НКО, студенты управленческих специальностей, молодые мэры и заместители глав городов. Все они объединены готовностью соединять профессиональные амбиции с гражданской ответственностью.
Программа площадки построена так, чтобы участники не только развивали управленческие компетенции, но и создавали практические решения для актуальных задач регионов.
«Мы не противопоставляем старую и новую школы управления — наоборот, ищем баланс между опытом и смелостью. Здесь молодые руководители учатся у мастеров компетенции, но и сами становятся авторами идей, которые завтра будут определять развитие регионов», — подчёркивает Анна Колычева, руководитель площадки «Управленцы», заместитель генерального директора АНО «Молодёжный центр Югры».
Именно поиск нового баланса в управлении станет ключевой задачей площадки «Управленцы» на форуме. С участниками будут работать ведущие федеральные мастера компетенции по лидерству и управлению. Один из них — Андрей Шапенко, профессор и академический директор программ лидерского развития Московской школы управления СКОЛКОВО.
«Лидерство не меняется: оно всегда про ясность, смелость и способность вести других через неопределённость. Но сегодня к этому добавляются новые вызовы: умение работать с цифровой сложностью, строить доверие в горизонтальных командах и сохранять эмоциональную устойчивость в мире тревожности. Будущее за лидерами, которые соединяют старые добродетели — честность, волю, интеллект — с навыками работы в сетевом и цифровом пространстве», — подчёркивает эксперт.
Каждому участнику предстоит сформировать индивидуальную карту развития управленческих навыков совместно с экспертами. Они также получат доступ к федеральным и региональным мастерам управления, готовым делиться эффективными инструментами и методиками.
Для наиболее мотивированных участников предусмотрена возможность пройти стажировку в органах власти Югры, что даст реальный опыт, новые профессиональные связи и рекомендательные письма.
Отдельная программа «выхода в город» позволит участникам напрямую взаимодействовать с жителями Тюмени и знакомиться с работой ведущих предприятий и органов власти. В неё войдут открытый диалог «Жители создают будущее города», а также экскурсии в администрацию Тюмени, Тюменскую областную Думу и на ключевые предприятия региона.
Также на площадке форума пройдет день решения управленческих кейсов: участники помогут организациям и сообществам России найти нестандартные идеи и рабочие решения, ориентированные на практическое применение.
Организаторы уже принимают заявки от структур, готовых представить реальные задачи для проработки, до 7 сентября 2025 года по ссылке: https://clck.ru/3NzaaC. К участию в качестве авторов кейсов приглашаются местные и муниципальные органы исполнительной власти, государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации, субъекты малого и среднего бизнеса, а также молодёжные команды, реализующие проекты и управляющие коллективами.