В Югре более 21 тысячи федеральных льготников получают набор социальных услуг в натуральной форме
Федеральные льготники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющие право на ежемесячную денежную выплату, могут ежегодно выбирать форму получения набора социальных услуг (в натуральном виде или в денежном эквиваленте). Для этого до 1 октября текущего года необходимо подать соответствующее заявление любым удобным способом: через личный кабинет на портале госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР по ХМАО – Югре или в офисе МФЦ. Заявление начнёт действовать с 1 января следующего года.
В настоящее время в регионе проживает 21 259 федеральных льготников. Из них 7 250 человек получают набор социальных услуг в натуральном виде (услугами) частично или полностью.
В набор социальных услуг (НСУ) входит обеспечение лекарственными препаратами, выписанными по рецептам, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных поездах, а также проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Право на получение НСУ имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей; лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осаждённого Севастополя»; граждане с инвалидностью (в том числе дети); бывшие узники фашизма; пострадавшие от радиации и другие категории граждан с полным перечнем лиц можно ознакомиться на сайте СФР.
В отличие от других категорий, ветеранам боевых действий и лицам, подвергшимся воздействию радиации, ежемесячная денежная выплата изначально устанавливается с учётом стоимости НСУ в денежном выражении. Поэтому, если гражданин нуждается в получении НСУ в натуральном виде, ему необходимо подать заявление о предоставлении данного набора.
«Хочу обратить особое внимание на то, что в случае полного или частичного отказа от набора социальных услуг в пользу денежного эквивалента, на протяжении всего следующего года гражданин не сможет изменить своё решение. Необходимо серьёзно отнестись к выбору способа получения набора социальных услуг», — рассказала управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2025 года составляет 1 728,46 рублей в месяц:
– предоставление при наличии медицинских показаний путёвки на санаторно-курортное лечение 205 руб. 95 коп;
– обеспечение лекарственными препаратами по рецептам, медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей с инвалидностью 1 331 руб. 30 коп.;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 191 руб. 21 коп.
По всем возникшим вопросам, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
