В Ханты-Мансийске стартовал V этап комплексного мероприятия «Герои нашего времени»
Торжественная церемония открытия V этапа комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов специальной военной операции «Герои нашего времени» состоялась в Ханты-Мансийске. Соревнования посвящены памяти лейтенанта ВС РФ Владислава Сафина, погибшего в ходе специальной военной операции.
Соревнования пройдут с 3 по 7 сентября. В столицу Югры приехали более 40 бойцов из 11 муниципалитетов округа: Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Сургута, Урая, Ханты-Мансийска, Белоярского, Сургутскийого районов.
Ветераны специальной военной операции будут выявлять сильнейших в легкой атлетике, парабоксе, волейболе сидя, армрестлинге, метании ножа, плавании, пулевой стрельбе, пауэрлифтинге и настольном теннисе.
В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора автономного округа Эдуард Исаков, уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, начальник департамента спорта, паралимпизма и культурно-досуговой деятельности Государственного Фонда «Защитники Отечества» Сергей Нестеров, директор регионального департамента физической культуры и спорта Софья Конух.
Участники и гости мероприятия приветствовали родных Владислава: маму Светлану, отца Романа и супругу Наталью. Семье бойца вручены памятные знаки пятого этапа комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов СВО «Герои нашего времени».
Мероприятие проходит в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и включено в план мероприятий, посвященных Году защитников Отечества в Югре. Его цель — способствовать реабилитации и успешной социальной адаптации ветеранов через занятия спортом.
В ходе церемония открытия представитель Государственного фонда «Защитники Отечества» Сергей Нестеров вручил благодарственные письма организаторам Кубка Защитников Отечества, который проходил в Югре весной этого года.
Напомним, в состязаниях приняли участие 300 ветеранов из 60 регионов России, почетными гостями грандиозного праздника мужества и стойкости стали заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, министр спорта России Михаил Дегтярев, глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков, Герой России, референт управления общественных проектов президента РФ, заместитель председателя государственного фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов.
Владислав Сафин, работал инструктором-методистом в отделе по адаптивным видам спорта в Ханты-Мансийске, в Вооруженные силы России его призвали осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. Патриотизм и чувство ответственности привели его на службу Родине.
В одном из боев, будучи заместителем командира роты по военно-политической работе, Владислав участвовал в отражении атаки противника в селе Желанное. Этот день стал роковым - он спас сослуживцев ценой собственной жизни. Память героя почтили минутой молчания.