В Югре ужесточили контроль за сбором кедровых орехов

05.09.2025

Природнадзор Югры напоминает гражданам о правилах заготовки кедровых орехов. Сбор был разрешен с 25 августа, при этом допускается только ручной способ собирания упавших шишек с земли.

Запрещено применять любые инструменты для принудительного сброса шишек, включая колоты. Нельзя наносить повреждения деревьям, рубить или ломать ветки, а также затаптывать шишки. Применение приспособлений для сбивания шишек категорически недопустимо, так как это наносит непоправимый вред дереву. Подобные действия, к сожалению, могут привести к гибели кедра через несколько лет.

Инспекторы Природнадзора Югры в рамках мероприятий по лесной охране регулярно проводят патрулирование лесов на землях лесного фонда. В августе уже задержали нарушителей, использовавших запрещенное приспособление для сбора кедровых шишек — так называемый «кедротряс», составлен протокол об административном правонарушении.

«Кедр — ценное природное богатство Югры. Берегите лес, уважайте природу и передавайте эту традицию будущим поколениям!», - предупреждают специалисты Природнадзора.

За нарушения порядка заготовки пищевых лесных ресурсов предусмотрена административная ответственность. По статье 44.3 окружного закона от 11.06.2010 № 102-оз нарушителям грозит штраф от 1 до 4 тысяч рублей.

Сообщить о случаях браконьерского или раннего сбора орехов может любой. Для этого достаточно отсканировать QR-код, размещенный на официальных ресурсах Природнадзора, и направить обращение. 

