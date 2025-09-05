Форма поиска

Для слабовидящих
Фото: Ирина Швец

Президент России на ВЭФ предложил расширить программу арктической ипотеки

05.09.2025

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме предложил сделать программу дальневосточной и арктической ипотеки более доступной для граждан. В том числе глава государства предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и вторичном рынке жилья.

«Именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома, где просто нет предложений от застройщиков», — пояснил Владимир Путин, отметив, что в данном вопросе важно учесть годы постройки жилья и состояние домов.

«Прошу коллег внимательно обработать эту тему», — добавил Владимир Путин.

Кроме того, по его словам, нужно распространить программу на все многодетные семьи независимо от возраста родителей.

«Сейчас женщины рожают и в 35, и в 40, и больше. Дай Бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше», — сказал президент.

Еще одно расширение программы может распространиться на всех работников государственных и муниципальных учреждений.

«Возможность получить ипотеку по ставке в 2 % должны иметь не только учителя, но, подчеркну, все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений», — пояснил Путин. Он попросил правительство РФ внести соответствующие поправки в нормативную базу.

«Это деньги, которые в сегодняшних условиях вполне подъемные, прошу это сделать», — добавил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2025.

Говоря о важности новшества, он пояснил, что жилищный вопрос — один из ключевых для улучшения демократической ситуации.

Отметим, что программа была продлена до 2030 года. Ключевые условия подразумевают фиксированную процентную ставку кредита на уровне 2 % годовых, минимальный первоначальный взнос в размере 20 % и максимальный срок кредита, который не превышает 20 лет. Заемщики могут воспользоваться предложением лишь один раз.

ugra-news.ru

05.09.2025

05.09.2025