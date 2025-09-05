Президент России на ВЭФ предложил расширить программу арктической ипотеки
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме предложил сделать программу дальневосточной и арктической ипотеки более доступной для граждан. В том числе глава государства предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и вторичном рынке жилья.
«Именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома, где просто нет предложений от застройщиков», — пояснил Владимир Путин, отметив, что в данном вопросе важно учесть годы постройки жилья и состояние домов.
«Прошу коллег внимательно обработать эту тему», — добавил Владимир Путин.
Кроме того, по его словам, нужно распространить программу на все многодетные семьи независимо от возраста родителей.
«Сейчас женщины рожают и в 35, и в 40, и больше. Дай Бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше», — сказал президент.
Еще одно расширение программы может распространиться на всех работников государственных и муниципальных учреждений.
«Возможность получить ипотеку по ставке в 2 % должны иметь не только учителя, но, подчеркну, все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений», — пояснил Путин. Он попросил правительство РФ внести соответствующие поправки в нормативную базу.
«Это деньги, которые в сегодняшних условиях вполне подъемные, прошу это сделать», — добавил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2025.
Говоря о важности новшества, он пояснил, что жилищный вопрос — один из ключевых для улучшения демократической ситуации.
Отметим, что программа была продлена до 2030 года. Ключевые условия подразумевают фиксированную процентную ставку кредита на уровне 2 % годовых, минимальный первоначальный взнос в размере 20 % и максимальный срок кредита, который не превышает 20 лет. Заемщики могут воспользоваться предложением лишь один раз.