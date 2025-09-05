Росгвардия и Рыбоохрана проводят совместные природоохранные мероприятия в Югре
Сотрудники ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО-Югре принимают участие в совместных оперативно-профилактических мероприятиях Нижнеобского территориального Управления Росрыболовства по охране сиговых видов рыб на реках Обь и её протоках.
Так, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Осенний нерест», реализации комплексной программы по восстановлению популяций муксуна, нельмы, чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе и совместного межведомственного плана по охране сиговых видов на территории Югры была осуществлена командировка по рекам Обь, Малая, Большая Обь, Северная Сосьва Ханты-Мансийского, Октябрьского, Березовского и Белоярского районов.
При силовом сопровождении Росгвардии инспекторским составом Росрыболовства было проверено более 50 судов маломерного флота, в том числе осуществляющих рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства), пресечено 12 административных правонарушений, собраны материалы для возбуждения уголовного дела, изъяты орудия рыболовства, незаконно выловленные водные биоресурсы вида нельма, арестовано средство передвижения нарушителей – маломерное судно.
Рейдовые мероприятия продлятся до ноября 2025 года.
