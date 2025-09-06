В Сургуте работает выставка-ярмарка товаропроизводителей «Товары земли Югорской»
Впервые по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука она проходит в Сургуте. Два дня на Центральной площади будут работать торговые ряды, где представлена продукция 152 югорских предприятий и ремесленников. Сургут представляют 35 товаропроизводителей.
Заместитель главы Сургута Артем Кириленко сообщил, что гости могут ознакомиться с пищевой продукцией, изделиями ручной работы и одеждой:
«От Сургута в мероприятии участвуют около 35 производителей, включая крупные предприятия — мясокомбинат и хлебозавод. Ассортимент включает сыродавленные масла, варенья и мясные продукты», - подчеркнул Артем Кириленко.
Заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова отметила, что для проведения масштабной ярмарки был выбран крупнейший город округа — Сургут:
«Моя команда специально выезжала на место для выбора оптимальной локации, и в результате мы остановились на центральной площади города».
На выставке представлено 150 предпринимателей из всех муниципалитетов округа, которые привезли уникальные продукты, включая сосьвинскую селедку, тушенку из оленины и рыбные деликатесы.
Заместитель губернатора подчеркнула, что для многих участников это семейное дело и возможность показать результаты своего труда. Она выразила надежду, что сургутяне оценят качество продукции, что позволит сделать ярмарку регулярным событием.
«Мы надеемся, что горожане по достоинству оценят качество нашей продукции. В случае успеха планируем сделать подобные выставки регулярными. Особое внимание уделяем поддержке производителей органической продукции — дикоросов, ягод, грибов», - сообщила Наталья Огородникова.
Она обратила внимание, что югорская продукция уже вышла на международный уровень: недавно было заключено крупное соглашение с Китаем, куда отправилась первая партия товаров под знаком Роскачества. Сейчас власти ждут первых результатов этого сотрудничества.
Добавим, организация ярмарки продумана до мелочей: все павильоны сгруппированы по тематике и видам продукции. Сургут, основанный более 430 лет назад, славился своими ярмарками и купцами. Здесь столетиями торговали рыбой и пушниной, уникальными дарами Сибири.