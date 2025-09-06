В Ханты-Мансийске по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Югре стартовал проект «СВОим детям»
Первое мероприятие в рамках проекта «СВОим детям», организованное при сотрудничестве Уполномоченного по правам ребенка в Югре и регионального филиала фонда «Защитники Отечества» состоялось в Ханты-Мансийске. Семьи с детьми участников и ветеранов СВО собрались, чтобы пообщаться в теплой обстановке. Основная часть мероприятия прошла в формате «квартирника», к организации концерта подключились педагоги школы №6 Ханты-Мансийска с творческими номерами. Также для детей были организованы несколько тематических площадок, где они могли пройти театральный мастер-класс от Ханты-Мансийского театра кукол, мастер класс по декору футболок «Линогравюра», полепить из глины, заняться арт-терапией, проявить себя в кулинарном искусстве, а также получить консультацию педагогов в пространстве диалога «Учитель – ученик». И, конечно же, как без душевного общения за чашечкой чая!
«Проект посвящен тому, чтобы у детей и семей участников и ветеранов СВО была возможность беспрепятственно, в спокойной, доброжелательной обстановке пообщаться уполномоченным. Мы выбрали площадкой региональный филиал фонда «Защитники Отечества», потому что сюда бойцы идет со своими вопросами, здесь сформировано прекрасное пространство, в котором комфортно всем. Моя заинтересованность в том, чтобы слышать мнение детей, видеть проблемы семей и своевременно их решать», - прокомментирована Уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова.
Она отметила заинтересованность в проекте «СВОим детям» педагогов школы №6 Ханты-Мансийска, сотрудников Государственной библиотеки Югры, Ханты-Мансийского театра кукол, подчеркнув, что все они подключились к организации проекта в качестве волонтеров. Еще одна цель проекта – помочь детям в саморазвитии. Когда на площадках профессионалы видят одаренность ребенка в той или иной сфере, они не просто здесь и сейчас предлагают ему интересные занятия, но и в перспективе помогают ему развить творческие навыки.
По словам Людмилы Низамовой такие встречи будут проходить ежемесячно, каждую пятницу нового месяца.
«Важно, чтобы семьи почувствовали, что это их дом. Мы всегда готовы окружить их заботой и помочь в решении любых проблем, - говорит руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык. – В первом мероприятии проекта приняли участие более 30 детей участников и ветеранов СВО. С ними вместе пришли и родители. Думаю, это количество будет расти, и встречи станут чаще. У нас большие планы: будет меняться программа, мы будем приглашать партнеров из других территорий. Сегодня вы видели, что присутствовало много подростков. К примеру, мы можем пригласить в проект нашего известного рэпера Парома. Думаю, детям будет интересно пообщаться и послушать его творчество».
Своими впечатлениями от события поделилась семья ветерана СВО, участника первого потока образовательного проекта «Герои Югры» Михаила Толстогузова. Ветеран пришел на мероприятие с супругой Ольгой и сыном Егором.
«Подобные мероприятия нужно проводить, они сближают семьи бойцов, мы делимся между собой проблемами и радостями, наши дети общаются, находят новых друзей. Сегодня мы с сыном посетили много интересных локаций, - отметил Михаил Александрович. - Филиал фонда «Защитники Отечества» - та база, куда мы – ветераны, приходим со своими вопросами. И замечательно, что здесь заботу также ощущают наши семьи и дети».