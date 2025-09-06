Природнадзор Югры празднует пятнадцатилетие
Сегодня исполняется 15 лет со дня создания Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа. Юбилей отмечает ключевой орган экологического контроля региона.
Единую надзорную структуру сформировали в результате реорганизации исполнительных органов власти. Объединили Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, Департамент охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также Департамент лесного хозяйства. Впоследствии Природнадзор Югры стал правопреемником Департамента экологии.
В настоящее время ведомство реализует государственную политику и нормативное регулирование в сфере экологической безопасности. К его компетенции относится обращение с отходами, охрана атмосферного воздуха и водных объектов. Безусловно, служба осуществляет региональный экологический и геологический надзор. Она также отвечает за федеральный контроль в лесных отношениях. Дополнительно в функции входят охрана животного мира, регулирование охоты и проведение экологической экспертизы.
За полтора десятилетия работы организация накопила ценный опыт и реализовала множество природоохранных проектов. Несомненно, ее деятельность внесла существенный вклад в сохранение уникальной природы автономного округа.