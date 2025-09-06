В Ханты-Мансийске прошел 11-й фестиваль грибов и ягод
В 11-й раз жители и гости столицы собрались у Музея природы и человека с целью узнать больше о грибах и ягодах, попробовать фермерские продукты и насладиться осенней атмосферой.
Фестиваль прошел масштабно. Более 30 партнеров музея организовали разнообразные активности.
«В этом году мы пригласили локальных мастеров, которые продают изделия на ягодно-грибную тематику. У нас также были гастрономические партнеры, предлагающие товары на эту тему. И, конечно, дегустация грибов и ягод с плантации «Юрты Чайниковых»», — рассказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью музея Виктория Скосырева.
Фестиваль начался с выступления ансамбля «Виноград» из Окружного Дома народного творчества. Они часто участвуют в мероприятиях музея.
Для детей подготовили мастер-классы. Они лепили грибы с гончарной студией, делали браслеты из бисера, украшали одежду с помощью техники «Набойка» — ручного нанесения цветного узора на ткань с помощью рельефных форм.
Внутри музея прошли выставки и лекции о грибах и ягодах. Посетители изучили более 50 видов грибов, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Сотрудники музея лично собирали грибы в окрестностях города.
Гостям выставки рассказали о уникальных видах грибов. Одним из таких открытий стала хлороцибория зелёная — уникальный гриб, который окрашивает кору деревьев в потрясающий изумрудный цвет.
Подробно остановились и на знакомых грибах. Рассказали, как отличить настоящую лисичку от ложной, какие грибы можно есть сразу, а какие требуют предварительной обработки.
Особый интерес вызвала лекция Нины Филлиповой из Югорского государственного университета о выращивании грибов. Каждый участник не только узнал теорию, но и смог посадить грибную культуру, чтобы забрать ее домой.
Благотворительность стала важной частью мероприятия. В рамках акции «Добрые крышечки» гости фестиваля собрали пластиковые крышки, средства от переработки которых помогут приобрести реабилитационную технику для детей с особенностями здоровья из приемных семей.
Завершился праздник розыгрышем призов от партнеров среди самых активных участников фестиваля.