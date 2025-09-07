Сотрудники МЧС Когалыма передали детям коллег-участников СВО подарочные сертификаты
Сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда Когалыма поддержали семьи своих коллег, участвующих в специальной военной операции, накануне нового учебного года.
Дети военнослужащих получили подарочные сертификаты для подготовки к школе.
Акция стала важным жестом поддержки семей, где отцы выполняют свой долг вдали от дома.
«Наши сотрудники достойно выполняют задачи, и мы считаем своим долгом позаботиться об их детях, которым особенно важно чувствовать наше внимание и участие», — цитирует РИЦ «Югра» начальника 3 пожарно-спасательного отряда Максима Ариева.
В Пыть-Яхе также прошел трогательный визит: дети из семей сотрудников, чьи отцы сейчас участвуют в специальной военной операции, побывали в гостях у личного состава 6 пожарно-спасательного отряда. Мероприятие началось с сюрприза – вручения подарков и школьных принадлежностей. Рюкзаки, наполненные доверху тетрадями, ручками, карандашами и множеством других полезных мелочей, стали настоящим праздником для ребят, готовящихся к новому учебному году.
Такие инициативы, не только помогают конкретным семьям, но и укрепляют коллективный дух, сохраняют преемственность поколений и демонстрируют, что каждый сотрудник и его близкие остаются под надежной защитой и поддержкой коллег.