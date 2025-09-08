В Югре прямо в тайге ловят любителей варварского сбора кедровой шишки
В лесах Ханты-Мансийского автономного округа усилили контроль за незаконным сбором кедровых орехов. Сотни рейдов и полтора десятка фактов незаконного сбора кедровых шишек — это данные Природнадзора Югры на конец прошлой недели.
На трассах Югры вблизи кедрачей — таёжных массивов, где произрастает сосна кедровая, — стоят сотни автомобилей. Люди уходят в лес с мешками и тут же, собрав шишку, сдают ее сборшикам-скупщикам. На участке автодороги «Иртыш» принимают шишку мешками по цене от 2000 до 2200 тысяч рублей. В стремлении заработать многие югорчане не гнушаются варварскими способами сбора ценнейшего дикороса — с помощью «шишкотрясов» или колотушек, травмирующих кедры.
Инспекторы Природнадзора Югры вместе с сотрудниками полиции и Росгвардии регулярно патрулируют леса Ханты-Мансийского автономного округа. К этому моменту провели 157 рейдов и выявили 14 человек, собирающих шишку недозволенными методами. Нарушителей привлекают к административной ответственности.
Напомним, по закону собирать шишки можно только для себя. При этом не допускается использование специальных приспособлений. Заниматься заготовкой в промышленных масштабах можно лишь на арендованных лесных участках. За нарушение полагается штраф от 1000 до 4000 тысяч рублей.
Обо всех нарушителях можно сообщить по телефону 8-800-100-94-00.
«Раньше пушного зверя добывали. Сейчас нет его, потому что кормовая база отсутствует — шишку выбивают всю. Шишка — его основной корм», — говорит Алексей Власов, главный специалист Ханты-Мансийского управления Природнадзора Югры.