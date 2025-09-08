Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в Ханты-Мансийск
20 сентября «Археопарк» в Ханты-Мансийске станет центром притяжения для любителей бега и активного отдыха. Здесь состоится Всероссийский день бега «Кросс нации», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие начнется в 9:30 с спортивных забегов для разных возрастных категорий. Самые юные участники — дети 2016 года рождения и младше — пробегут дистанцию 1500 метров. Для взрослых и ветеранов подготовлены забеги на 3000 и 4500 метров. Регистрация на массовый забег будет открыта с 10:30 до 12:45.
В 13:00 состоится торжественная церемония открытия, после которой все желающие смогут присоединиться к массовому забегу на 1500 метров. Завершится мероприятие в 14:00 награждением победителей и призеров.
Помимо спортивной программы, гостей ждет разнообразная развлекательная программа. Например, будут работать площадки «Раскрась Кросс Нации», мини-батут «Джампинг», игровая зона «Большое сумо» и сухой бассейн. Дети смогут покататься на трехколесных дрифт-машинках и поиграть в лазертаг. Также организаторы подготовили сладкую вату, аквагрим и раздачу воздушных шаров. Подробности и схему можно посмотреть на сайте АУ "ЮграМегаСпорт". https://ugramegasport.ru/event/kross2025/#news
Участвовать в «Кроссе нации» могут абсолютно все. Необходима регистрация по ссылке - https://www.gosuslugi.ru/landing/sport?sort=state