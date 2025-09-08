Форма поиска

Для слабовидящих
Фото: Александр Онопа

Более 10 тысяч педагогов Югры получают досрочную страховую пенсию по старости

08.09.2025

Преподаватели общеобразовательных учреждений, имеющие длительный педагогический стаж, могут досрочно выйти на страховую пенсию по старости. Как сообщают в Отделении Социального фонда России по Югре, в автономном округе этим правом воспользовались 10 037 педагогов, 17 из них вышли на досрочную пенсию в 2025 году.

Основные условия для досрочного назначения страховой пенсии:

– выработка не менее 25 лет стажа работы в соответствующих должностях и учреждениях для детей;

– необходимое количество заработанных пенсионных коэффициентов с 2025 года — 30.

«В специальный стаж включаются не только периоды педагогической работы, но и периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, которое работодатель проводил в отношении педагогических работников», — уточнила, заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Югре Ольга Галюк.

Как поясняют в ведомстве, на педагогов также распространяется закон о поэтапном повышении пенсионного возраста в России. В 2025 году региональное Отделение СФР оформляет страховую пенсию по старости досрочно педагогам, которые выработали педагогический стаж в 2022 году. В 2025 году отсрочка после выработки специального стажа составляет пять лет, поэтому если педагог выработал стаж в этом году, оформить пенсию он сможет в 2030 году.

Отметим, что с прошлого года в список педагогических работников, которые имеют право досрочно выйти на пенсию, включены тьютор, инструктор по физической культуре и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Ранее периоды работы в указанных должностях не включались в стаж для досрочного назначения пенсии.

Чтобы узнать об имеющемся педагогическом стаже можно, можно заказать выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС) на портале Госуслуг.

По всем возникшим вопросам можно обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). 

ugra-news.ru

08.09.2025

08.09.2025