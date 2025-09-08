Более 10 тысяч педагогов Югры получают досрочную страховую пенсию по старости
Преподаватели общеобразовательных учреждений, имеющие длительный педагогический стаж, могут досрочно выйти на страховую пенсию по старости. Как сообщают в Отделении Социального фонда России по Югре, в автономном округе этим правом воспользовались 10 037 педагогов, 17 из них вышли на досрочную пенсию в 2025 году.
Основные условия для досрочного назначения страховой пенсии:
– выработка не менее 25 лет стажа работы в соответствующих должностях и учреждениях для детей;
– необходимое количество заработанных пенсионных коэффициентов с 2025 года — 30.
«В специальный стаж включаются не только периоды педагогической работы, но и периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, которое работодатель проводил в отношении педагогических работников», — уточнила, заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Югре Ольга Галюк.
Как поясняют в ведомстве, на педагогов также распространяется закон о поэтапном повышении пенсионного возраста в России. В 2025 году региональное Отделение СФР оформляет страховую пенсию по старости досрочно педагогам, которые выработали педагогический стаж в 2022 году. В 2025 году отсрочка после выработки специального стажа составляет пять лет, поэтому если педагог выработал стаж в этом году, оформить пенсию он сможет в 2030 году.
Отметим, что с прошлого года в список педагогических работников, которые имеют право досрочно выйти на пенсию, включены тьютор, инструктор по физической культуре и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Ранее периоды работы в указанных должностях не включались в стаж для досрочного назначения пенсии.
Чтобы узнать об имеющемся педагогическом стаже можно, можно заказать выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС) на портале Госуслуг.
По всем возникшим вопросам можно обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).