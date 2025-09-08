С Днём языков народов России
8 сентября впервые отмечается День языков народов России, учреждённый по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Новый праздник призван подчеркнуть значение родных языков как основы культурной идентичности, исторической памяти и духовного богатства народов страны.
Для Югры этот день имеет особое значение. Именно здесь народы ханты, манси и лесные ненцы из поколения в поколение бережно передают родное слово, создавая живую связь времён.
Язык — это зеркало культуры, в котором отражается вся жизнь народа.
Каждое слово, каждая фраза несут в себе частицу народной мудрости, накопленной веками. Познакомиться с родными языками обских угров – частицей их души можно через народное творчество в разделах «Носители, исполнители и мастера фольклора» и «Народное исполнительство» Реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Югры https://ugra-dostoyanie.ru.
