Фото: фонд «Мой Бизнес»

В Югре набирают новый поток программы «СВОй бизнес»

09.09.2025

Ветеранов СВО и членов их семей, мечтающих открыть собственное дело, приглашают на  обучающий курс «СВОй бизнес».

Как сообщают организаторы — фонды «Мой Бизнес» и «Защитники Отечества» — новый бесплатный курс стартует 1 октября. 

 Программа охватывает все этапы создания бизнеса. Участники научатся генерировать идеи, анализировать рынок и привлекать инвестиции. Они освоят основы маркетинга, финансового планирования и управления командой. Отдельное внимание уделяют психологической поддержке. В конце обучения каждый подготовит презентацию своего проекта.

Проект успешно реализуется уже в третий раз. Выпускниками первых потоков стали 22 человека. Они защитили свои проекты и получили сертификаты об окончании, а также индивидуальные карты развития бизнеса. Пять участников официально зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. 

Один из выпускников курса, Дмитрий Макарчук из Лангепаса, выступил на Петербургском международном экономическом форуме,  рассказав о своем опыте на заседании рабочей группы «Социальное предпринимательство». Кроме того, выпускники курса были отобраны для участия в специальном фотопроекте губернатора Югры Руслана Кухарука.

Курс — часть большой программы «СВОй бизнес»,  предлагающей два направления: «Старт» для новичков и «Развитие» для действующих предпринимателей. 

Выпускники получают помощь в регистрации бизнеса, индивидуальную дорожную карту и финансовую поддержку. После запуска проекта можно присоединиться к программе наставничества «Наставник для СВОих». Опытные предприниматели будут помогать новичкам.

Поддержка предпринимательства продолжается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». 

Регистрация на курс: https://forms.yandex.ru/u/67a07172d04688c49eb52c94/ 

