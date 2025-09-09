В Югре набирают новый поток программы «СВОй бизнес»
Ветеранов СВО и членов их семей, мечтающих открыть собственное дело, приглашают на обучающий курс «СВОй бизнес».
Как сообщают организаторы — фонды «Мой Бизнес» и «Защитники Отечества» — новый бесплатный курс стартует 1 октября.
Программа охватывает все этапы создания бизнеса. Участники научатся генерировать идеи, анализировать рынок и привлекать инвестиции. Они освоят основы маркетинга, финансового планирования и управления командой. Отдельное внимание уделяют психологической поддержке. В конце обучения каждый подготовит презентацию своего проекта.
Проект успешно реализуется уже в третий раз. Выпускниками первых потоков стали 22 человека. Они защитили свои проекты и получили сертификаты об окончании, а также индивидуальные карты развития бизнеса. Пять участников официально зарегистрировались как индивидуальные предприниматели.
Один из выпускников курса, Дмитрий Макарчук из Лангепаса, выступил на Петербургском международном экономическом форуме, рассказав о своем опыте на заседании рабочей группы «Социальное предпринимательство». Кроме того, выпускники курса были отобраны для участия в специальном фотопроекте губернатора Югры Руслана Кухарука.
Курс — часть большой программы «СВОй бизнес», предлагающей два направления: «Старт» для новичков и «Развитие» для действующих предпринимателей.
Выпускники получают помощь в регистрации бизнеса, индивидуальную дорожную карту и финансовую поддержку. После запуска проекта можно присоединиться к программе наставничества «Наставник для СВОих». Опытные предприниматели будут помогать новичкам.
Поддержка предпринимательства продолжается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Регистрация на курс: https://forms.yandex.ru/u/67a07172d04688c49eb52c94/