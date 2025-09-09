В Югре набирают новый поток программы «СВОй бизнес»

В Пыть-Яхе сотрудники газоперерабатывающего завода организовали экологический марафон «Беги и собирай» в «Динопарке-86». Акция, приуроченная к 35-летию города, объединила спортивный азарт, заботу о природе и желание сделать общее пространство чище и комфортнее.