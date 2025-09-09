Сегодня день образования подразделений военно-политической работы Росгвардии
9 сентября свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие подразделений военно-политической работы Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
«Созданные в далеком 1918 году в составе войск правопорядка политорганы прошли все вехи истории нашего государства – от борьбы с бандитизмом в годы Гражданской войны до участия в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, – рассказывает историю создания подразделений заместитель начальника Управления – начальник отделения по военно-политической (политической) работе Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник Михаил Тремасов. – Но какие бы структурные преобразования не происходили, офицерам военно-политических (политических) органов всегда были присущи такие качества, как высочайший профессионализм, порядочность, принципиальность, нетерпимость к стяжательству и бездушному отношению в войсковой среде».
В советский период замполиты вместе со своими подчиненными в боевых порядках проходили все этапы становления войск правопорядка.
За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны 20 политработников – выходцев из внутренних войск были удостоены звания Героя Советского Союза. 13 офицеров, погибших смертью храбрых на полях сражений, зачислены навечно в списки воинских частей.
В период распада СССР и во время контртеррористической операций на Северном Кавказе офицеры-воспитатели проявляли мужество и отвагу, а когда того требовала обстановка, жертвовали собственной жизнью для выполнения боевой задачи и спасения подчиненных.
Сегодня главной задачей работы подразделения по-прежнему является поддержание высокого морально-психологического состояния и психологической готовности военнослужащих и сотрудников, необходимых для успешного выполнения задач, возложенных на Росгвардию.
Начальник Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, полковник полиции Евгений Симаков поздравил сотрудников с Днем образования военно-политических органов Росгвардии:
«9 сентября отмечают профессиональный праздник специалисты военно-политических (политических) органов Росгвардии. Точкой отчета истории этих подразделений стало создание 9 сентября 1918 года культурно-просветительного отдела при штабе корпуса войск ВЧК.
Офицеры-политработники Управления выполняют задачи по поддержанию надлежащего морально-политического и психологического состояния сотрудников, ведут культурно-просветительскую работу в подразделениях, осуществляют социальную и правовую защиту сотрудников и членов их семей.
История войск правопорядка хранит немало примеров мужества и самоотверженности офицеров-воспитателей, начиная с первых дней Великой Отечественной войны. Сейчас офицеры Управления достойно продолжают дело своих предшественников, проявляя лучшие человеческие, офицерские и профессиональные качества при выполнении задач в повседневной деятельности.
Искренне благодарю вас за неустанную добросовестную службу. Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять поставленные перед вами ответственные задачи.
Желаю успехов в службе, семейного благополучия, понимания, поддержки родных, здоровья вам и вашим близким!».
Отметим, что ежегодно сотрудники отделения по военно-политической работе (политической работе) Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводят десятки мероприятий, которые направлены на военно-политическое, патриотическое и духовно-нравственное воспитание личного состава.
В Управлении действует музей боевой славы, где увековечены имена героев, сотрудников Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре погибших за Отечество.
Среди имен и фотографий героев – Виктор Николаев. Виктор погиб при исполнении служебных обязанностей на СВО. Посмертно Виктор Николаев награжден орденом Мужества.
«7 марта 2022 года Виктор Николаев принимал непосредственное участие в проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на территории Украины в условиях, сопряженных с риском для жизни. В ночное время Виктор, выполняя задачу по охране пункта временной дислокации подразделения, первым увидел запуск с украинской стороны тактической ракеты. Мгновенно оценил обстановку, скомандовал личному составу на занятие позиций в укрытиях, тем самым спас жизни товарищей, получив осколочное ранение, несовместимое с жизнью», – рассказал о подвиге начальник отделения по военно-политической (политической) работе Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник Михаил Тремасов.