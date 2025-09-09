Нефтехимическая компания объединила спорт и заботу о природе в экологическом марафоне в Пыть-Яхе
В Пыть-Яхе сотрудники газоперерабатывающего завода организовали экологический марафон «Беги и собирай» в «Динопарке-86». Акция, приуроченная к 35-летию города, объединила спортивный азарт, заботу о природе и желание сделать общее пространство чище и комфортнее. В результате участники собрали и передали на утилизацию около 16 кубометров отходов.
Формат марафона превратил традиционный субботник в настоящий праздник. Сотрудники предприятия разделились на команды, участвовали в спортивных конкурсах, соревновались в скорости и находчивости, а также получали призы за самые необычные находки. Но главным результатом стала не победа в игре, а чистая и благоустроенная территория для жителей и гостей Пыть-Яха.
Особое внимание уделили территории за пределами «Динопарка», где ранее образовалась стихийная свалка. Благодаря усилиям сотрудников СИБУРа захламлённая зона превратилась в безопасное и уютное место для отдыха.
Депутат городской Думы Пыть-Яха Людмила Завадская отметила: «Когда я увидела свалку рядом с парком, это вызвало тревогу. Но один звонок и желание сделать доброе дело изменили ситуацию. СИБУР предложил не просто уборку, а настоящий эко-марафон — с азартом, шутками и улыбками. Мы вместе собрали и вывезли мусор, вернули территории чистоту и уют. Эта акция показала силу общих действий и стала примером для многих жителей города».
Важность экологической составляющей подчеркнула ведущий инженер-эколог ЮБГПЗ Ирина Никифорова: «Для нас важно не только собрать отходы, но и позаботиться об их правильной утилизации. Все 16 кубометров мусора отправлены на переработку. СИБУР системно развивает проекты по охране окружающей среды, вовлекает сотрудников в инициативы по раздельному сбору отходов и сохранению биоразнообразия. «Беги и собирай» — отличный пример того, как можно совместить полезное, весёлое и значимое для города».
После уборки участников ждали чай и дружеское чаепитие, создавшие атмосферу единства и напомнившие, что забота о природе объединяет людей и формирует ответственное отношение к окружающей среде.
СИБУР традиционно уделяет большое внимание экологическим инициативам в регионах присутствия. Компания реализует программы по благоустройству, высадке деревьев, экологическому просвещению школьников и проведению субботников. Эти проекты — часть системной работы по формированию культуры бережного отношения к природе среди сотрудников, их семей и жителей городов, где расположены предприятия компании.