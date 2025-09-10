Более 27 тысяч пенсионеров в Югре получают доплату к пенсии за детей, которые находятся на их полном обеспечении
Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре выплачивает повышенную фиксированную выплату к пенсии 27 095 югорчан. Такую поддержку получают родители-пенсионеры, на обеспечении которых находятся несовершеннолетние дети или дети-студенты, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов по основным образовательным программам.
Повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности за иждивенцев могут получать оба родителя, которым установлены указанные пенсии. Если в семье несколько детей, то доплата полагается на каждого ребенка, но не более, чем на трёх.
В 2025 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) с учётом повышения за нетрудоспособного члена семьи и районного коэффициента 1,5 составляет: на одного ребенка — 17 815,40 рублей (1/3 от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на каждого ребенка), на 2-х детей — 22 269,25 рублей, на 3-х и более — 26 723,10 рубля.
На несовершеннолетних детей до 18 лет, находящихся на иждивении родителя-пенсионера, повышенная фиксированная выплата устанавливается без подтверждения факта иждивения и независимо от факта учёбы.
На детей старше 18 лет повышение фиксированной выплаты устанавливается на период обучения ребенка в учебном заведении на очном отделении, но не более, чем до 23 лет. В этом случае родителям-пенсионерам необходимо представить документы, подтверждающие иждивение, а также факт обучения, в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО – Югре.
«Если студент находится в академическом отпуске или его призвали на срочную военную службу, то право на получение фиксированной выплаты к пенсии в повышенном размере сохраняется, а вот в случае отчисления из учебного заведения или перевода на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения доплата за иждивенцев прекращается», – отметила Ольга Галюк, управляющий Отделением Социального фонда по ХМАО – Югре.
Также к иждивенцам могут быть отнесены не только родные или усыновлённые дети, но и братья, сестры, внуки и правнуки до 18 лет, либо от 18 до 23 лет, обучающиеся очно, при условии, что они не имеют трудоспособных родителей и находятся на полном обеспечении лица, обратившегося за установлением надбавки.
Подать заявление для назначения доплаты можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в ближайшей клиентской службе Отделения СФР по ХМАО – Югре. Если ребёнок, находящийся на иждивении у пенсионеров, родился после 1 января 2024 года, то доплата назначается беззаявительно.
По всем возникшим вопросам, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).