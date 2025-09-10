Владимир Путин направил приветствие участникам форума «Добрино» в Югре
Во второй раз столица Югры стала эпицентром общероссийского диалога о будущем третьего сектора — некоммерческих организаций. Здесь, на Всероссийском форуме развития гражданского общества «Добрино», собрались почти 500 участников из 56 регионов России, а также делегации из дружественных стран — Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Абхазии и Киргизии. Мероприятие, организованное в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», задало новый вектор: как трансформировать искренний гражданский порыв в устойчивые, измеримые и социально значимые результаты.
Организаторами выступили Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, экосистема социального развития Добро.РФ, Академия развития гражданского общества «Добрино» и Молодежный центр Югры. Партнером форума стало общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых».
Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога по видеосвязи принял участие в пленарной сессии Всероссийского форума развития гражданского общества «Добрино», который стартовал в Ханты-Мансийске. Он подчеркнул, что добровольцы — это важная часть развития России:
«Устойчивое развитие Уральского федерального округа и страны в целом измеряется не только экономическими показателями, но и прочностью гражданских связей. Некоммерческие организации и волонтеры — это живая и действенная сила. Особую значимость их работа играет в поддержке бойцов спецоперации и их семей, а также в реабилитации ветеранов боевых действий».
Он зачитал телеграмму, направленную президентом Владимиром Путиным в адрес участников и организаторов форума:
«Отрадно, что ваш проект состоялся, и сегодня во второй раз собирает на площадке Академии «Добрино» талантливую, энергичную, стремящуюся к новым знаниям молодёжь — представителей органов власти, образовательных учреждений, некоммерческих организаций. В открытых, конструктивных дискуссиях вам предстоит обменяться наработанным опытом, обсудить широкий круг проблем, связанных с развитием гражданского общества в нашей стране, реализацией востребованных программ, направленных на повышение качества жизни людей, поддержку социально ориентированных НКО. И, конечно, главные, основные темы вашей повестки посвящены 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Уверен, что предложенные вами инициативы послужат сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию подрастающего поколения», — говорится в обращении главы государства.
Форум продлится до 14 сентября. Ключевая тема — развитие устойчивости и эффективности некоммерческих организаций.