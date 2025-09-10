Семья из Излучинска победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»
Семья Мадьяровых из Излучинска (Нижневартовский район) победила во Всероссийском конкурсе «Семья года». Как сообщает телеграм-канал «Югра Официально», лучшими югорчане стали в номинации «Семья — хранитель традиций». Участники из нашего округа написали книгу об истории своего рода и создали домашний музей.
«Информацию собирали долго. Буквально по страничке. Участвовали все, и дети тоже. Сначала обсуждали с близким, созванивались, записывали истории по телефону. Затем в архивах удалось найти данные о предках до 1 700 годов. Так узнали, что один из дедов — основатель Куртамыша в Курганской области», — рассказала Елена Мадьярова.
Параллельно с тем, как семейная родословная пополнялась фактами, мастерскую в доме заполняли реликвии, которые на память отдавали родственники. Так появился семейный музей. Старинные жернова, фотоаппараты, медицинские инструменты.
Один из самых ценных экспонатов — швейная машинка «Зингер». Бабушка Мадьяровых во время Великой Отечественной войны попала в немецкий трудовой лагерь на швейный завод, после Победы она привезла оттуда раритет.
Отметим, что награждение лучших семей (из 10 000 выбрали всего 89), пройдет в Государственном Кремлевском дворце. Мадьяровы — единственные представители Югры.
«Дети давно хотели побывать в столице нашей Родины. Планировали поездку каждые осенние каникулы, но все никак не получалось. И вот в этом году поедем! Это большое событие для нашей семьи. А сохранение традиций, знание истории своей семьи — это наше наследие, без которого не построить будущее», — подытожила югорчанка.