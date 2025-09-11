В Йошкар-Оле проходит III Всероссийский форум финно-угорских народов
В этом году форум посвящен теме «Финно-угорская молодежь в меняющемся мире: реалии и вызовы». Торжественное открытие состоялось вчера, 10 сентября 2025 года, в Марийском государственном академическом театре оперы и балета им. Эрика Сапаева. Здесь собралось более 250 делегатов из 32 регионов России, в том числе и делегация из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В церемонии открытия форума приняли участие председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, сенатор РФ Петр Тултаев, заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев и заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
III Всероссийский форум финно-угорских народов – это важная площадка для диалога и обмена опытом между представителями власти, науки, культуры и общественности. По словам главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева, тема форума акцентирует внимание на жизненно важных аспектах сохранения уникальных культур и исторического достояния. «Эти вопросы необходимо всесторонне обсуждать и активно продвигать среди молодежи, поскольку они имеют определяющее значение для будущего России. Комплексный подход должен содержать поддержку образования, изучение в школах и вузах родного языка, разработку учебников, пособий на финно-угорских языках, организацию национальных праздников, фестивалей и конкурсов. Это поможет сохранить и передать накопленные знания и опыт новым поколениям», – отметил Юрий Зайцев.
На сцене Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева также состоялось торжественное награждение победителей конкурса молодежных проектов, который был объявлен в рамках III Всероссийского форума финно-угорских народов.
На конкурс было направлено 38 работ в сфере языков и литературы, культуры, образования и науки, этнотуризма и медиа. Участие могли принять молодежные некоммерческие организации и физические лица, успешно реализующие в течение последних трех лет проекты, направленные на развитие и популяризацию финно-угорских языков и народов.
Победителем в сфере образования, языков и литературы стала представительница Республики Коми Татьяна Селезнёва. Дипломами 2-й и 3-й степеней награждены участники из Марий Эл Константин Суслов и Виктория Матвеева.
В сфере культуры и этнотуризма первое место занял проект Максима Алгайкина из Марий Эл, второе место у Марины Матвеевой из Татарстана, третье место заняла Елена Помозова из Московской области.
Первое место в сфере новых медиа (блоги, интернет-проекты, сайты) заняла Региональная удмуртская молодежная общественная организация «Ресурсный центр «Куара» (Голос). Дипломами 2-й и 3-й степеней награждены Надежда Климова из Пермского края и Денис Шаблий из Марий Эл.
В течение трех дней в рамках форума пройдут три панельные дискуссии – "Национальная школа лидерства: от идеи до реализации", "Традиционные духовно-нравственные ценности как фактор сохранения духовного кода России", "Современное информационное пространство: борьба за умы и единство", заседание президиума Ассоциации финно-угорских народов РФ, итоговое заседание форума, церемония награждения, концерт "Марийская земля – очарование России", финал конкурса "Мисс студенчества Финно-угрии - 2025".
Тамара Мерова