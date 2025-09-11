Ученики Школы креативных индустрий ОДНТ – лауреаты XV Всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого истока»
Талантливые студийцы Школы креативных индустрий Окружного Дома народного творчества стали лауреатами XV Всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого истока». Среди 115 работ из 40 регионов России ребята сумели заявить о себе на всю страну.
В номинации «Документальный фильм» лауреатом II степени стал Елисей Корчагин с пронзительной работой «Баба Варя», под чутким руководством педагогов – наставников Александра Тургачёва и Петра Двоеглазова.
Анимационное искусство также не осталось без награды! Эскимосская сказка «Как звери и птицы достали солнце» завоевала диплом лауреата II степени Этот интересный и занимательный мультфильм создал коллектив студии «Анимация и 3D графика» - Елена Корниенко, Алёна Овод и София Качаевой под руководством педагога Татьяны Ашурковой.
Кстати, актёрами озвучания мультика стали ребята Инклюзивной творческой лаборатории ОДНТ, а в роли рассказчика – Народный артист России Сергей Безруков.
Особые перспективы открываются перед нашими победителями: уже в начале октября Татьяна Ашуркова представит наш регион в Байкальске (Иркутская область), где пройдёт торжественная церемония награждения и образовательная программа фестиваля.
От всей души поздравляем наших талантливых ребят и их замечательных наставников с заслуженными наградами! Пусть эти победы станут лишь началом большого творческого пути, а вдохновение никогда не покидает юных мастеров!