В Югре Росгвардия подвела итоги профилактического мероприятия «Оружие – 2025»
Специалисты Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подвели итоги ежегодного профилактического мероприятия «Оружие – 2025», проводимого в регионе в августе 2025 года.
Сотрудник Центра лицензионно-разрешительной работы теруправления подполковник полиции Сергей Синаевский рассказал съемочной группе окружной телерадиокомпании «Югра» о результатах проведенной работы, отметив основные цели и задачи мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории автономного округа.
В результате проведенных рейдов сотрудниками ведомства осуществлена проверка более 800 владельцев оружия, выявлено 5 уголовно наказуемых деяний и 29 административных нарушений. Наиболее распространенные – за нарушение сроков регистрации и постановки оружия на учёт и правил его хранения, ношения или уничтожения.
На возмездной основе гражданами добровольно выдано 7 единиц незаконного хранящегося огнестрельного гладкоствольного оружия, а также более 300 штук боеприпасов.
Продолжается работа по приему, учёту и рассмотрению обращений югорчан о добровольной передаче оружия и боеприпасов в зону проведения специальной военной операции, поступающих в Сервис подачи уведомлений на официальном сайте Росгвардии, рассмотрено более 170 фактов. Специалисты ведомства отмечают увеличение количества желающих. С начала года жители Югры передали в зону проведения СВО 470 единиц оружия и более 13 000 боеприпасов.
Кроме этого, в ходе профилактического мероприятия сотрудники Росгвардии разъясняли населению про новые правила получения охотничьего билета, которые введены с 1 сентября 2025 года.