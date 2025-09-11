«Будущее села в руках молодёжи»: на форуме «Ростов» прошла пленарная дискуссия с федеральными лидерами
На Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Ростов» платформы Росмолодёжь.Форумы состоялась пленарная дискуссия, которая собрала более 200 участников. Встреча стала центральным событием программы – молодёжь, специалисты и руководители обсудили ключевые вопросы развития агропромышленного комплекса, поддержки сельских территорий и перспектив регионов.
Своим опытом и рассказом о возможностях с участниками поделились: первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Ксения Шевёлкина, заместитель губернатора Ростовской области Артём Хохлов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Егор Литвиненко, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев.
В формате открытого диалога почётные гости и участники обсудили широкий круг вопросов: меры поддержки сельской молодёжи и привлечение специалистов в аграрный сектор на федеральном уровне, опыт форумов как школ для молодых лидеров и площадок для реальных решений, федеральные программы в Ростовской области, благодаря которым регион стал кадровой точкой притяжения АПК, влияние молодёжных инициатив на аграрную политику и жизнь сёл, а также новые возможности в сфере аквакультуры и прибрежного рыболовства.
«Сегодня в агропромышленном комплексе работает 6,4 миллионов человек. В 44 вузах обучаются более 275 тысяч студентов аграрных направлений, но этого всё ещё недостаточно. Чтобы лишь сохранить текущую численность специалистов в отрасли, ежегодно нужно готовить не менее 150 тысяч новых кадров. При этом мы радуемся и другому факту: в стране растут производства, увеличиваются мощности, и вместе с этим растёт потребность в профессионалах. Поэтому для нас особенно важно слышать молодёжь — понимать, чего не хватает, какие направления нужно усиливать. У Министерства сельского хозяйства и Росмолодёжи большие планы по развитию молодёжной повестки. И для этого у нас есть отличные площадки — всероссийские образовательные форумы и центры», — отметил заместитель министра сельского хозяйства России Ксения Шевёлкина.
Во время дискуссии не раз подчеркнули, что Ростовская область стала центром притяжения для молодёжи, которая готовы работать на улучшения сельской местности. В Донской столице с 2024 года начал работать Центр аграрного лидерства «Молодёжная станица «Дон». В 2024 году обучение там прошли более 500 молодых людей из 50 регионов страны, а в этом году центром запланировано проведение 10 образовательных программ по 5 направлениям, рассчитанные на различные категории молодёжи.
Важным моментом пленарной дискуссии стало выступление активистки Российского Союза Молодёжи Валентины Ростовой из Саратова. Она предложила создать дополнительные условия для самореализации молодых людей, живущих на малых территориях, которые учатся и работают в аграрной сфере. По словам девушки, именно такие ребята сегодня нуждаются в поддержке и возможностях, чтобы оставаться в сельской местности, развивать её и находить здесь перспективы для будущего. Инициативу поддержали заместитель министра сельского хозяйства РФ Ксения Шевёлкина и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь Егор Литвиненко, подчеркнув её актуальность для государственной повестки. Председатель Российского Союза Молодёжи Дмитрий Покровский заявил, что организация готова взять на себя проработку предложения и стать оператором его практической реализации.
«Нам важно, чтобы вы транслировали своё мнение, предлагали проекты и идеи, потому что именно вы лучше всего знаете потребности малых территорий. Наша задача — чтобы все эти меры поддержки быстрее доходили до муниципалитетов и реально работали для сельской молодёжи. Давайте уедем отсюда не только с победой в грантовом конкурсе, но ещё и с новыми идеями, чтобы в следующем году, собравшись в этом месте снова, мы их презентовали и сказали, что всё было не зря», — подчеркнул значимость обмена мнений Егор Литвиненко.
Пленарная сессия наглядно продемонстрировала: молодёжь готова брать на себя ответственность за будущее сельских территорий, а государство открыто поддерживает инициативы, направленные на то, чтобы жизнь на малых территориях становилась современной, устойчивой и привлекательной.
Форум «Ростов» ещё раз подтвердил свою роль одной из ключевых всероссийских площадок, где обсуждаются перспективы аграрного сектора и определяется место молодёжи в развитии сельского хозяйства и аграрной политики страны.