Семеро югорчан стали финалистами конкурса «Моя страна - моя Россия»
Талантливые ребята и педагоги из Югры стали финалистами ХХII конкурса молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.
По мнению специалистов департамента образования и науки Югры, югорчане показали себя с лучшей стороны и доказали, что молодежь Югры умеет соединять традиции и инновации, заботиться о будущем родного края и всей страны.
Например, жительница Нефтеюганска Елизавета Стафеева, студентка Московского педагогического государственного университета создала проект «Юганская этнодеревня».
Идея помогает сохранить традиционную культуру коренных малочисленных народов Югры –ханты и манси. В этнодеревне планируется проведение национальных праздников, мастер-классов по ремеслам, образовательных программ. Это будет пространство, где жители и гости округа смогут познакомиться с уникальными традициями и почувствовать связь поколений.
Людмила Зинченко из Салыма предложила организовать археологический летний лагерь «Тайны древних артефактов». Сейчас наша землячка работает старшим методистом Тюменского госуниверситета, но мечтает чтобы подростки из Салыма и других населенных пунктов региона стали настоящими исследователями.
«Благодаря проекту ребята смогут участвовать в археологических раскопках, изучать историю и культуру родного края. Такой опыт позволит школьникам не только расширить кругозор, но и задуматься о будущем профессиональном пути», – отметила Людмила Зинченко.
Тренер Федерации спортивной борьбы Югры Александр Бятиков, представлял на конкурсе город Пыть-Ях. Тренер популяризирует национальные виды спорта среди молодежи. Поэтому логично, что он работал над организацией фестиваля национальных видов спорта «Традиции Югры». Фестиваль объединяет соревнования, мастер-классы и семинары, помогая школьникам вести здоровый образ жизни.
«Прыжки через нарты, тройной прыжок, национальная борьба – это не только спорт, но и часть культурного наследия северных народов», – считает автор проекта.
В числе самых юных участников конкурса наши школьники.
Наталья Варлакова из Локосово защищала проект «Формирование культуры межпоколенческого взаимодействия». Ученица Локосовской СОШ разработала проект, направленный на укрепление связей между поколениями. Пожилые люди смогут активно участвовать в жизни общества, передавая свой опыт молодежи. Клубы, образовательные программы, мастер-классы и праздники создают атмосферу диалога, доверия и поддержки, что делает жизнь участников насыщенной и значимой.
Школьница из Радужного Карина Алиева предлагает объединять семьи за настольными играми. Свой проект она назвала «Клуб семейных настольных игр «Умные Головоломки». В клубе будут проходить регулярные игровые встречи, турниры и мастер-классы. Это не просто развлечение – настольные игры развивают логику, внимание, стратегическое мышление и, главное, помогают семьям проводить время вместе.
Ученику школы №10 г. Нижневартовска Ильясу Азнаеву удалось разработать проект, который сочетает современные технологии и аналитику. Система бронирования отелей, предложенная Ильясом, объединяет данные о погоде, транспортном трафике и других факторах, чтобы с точностью до 94% предсказывать спрос на отели. Такой инструмент поможет отельному бизнесу эффективнее управлять ценами, рекламой и маркетингом.
А Вероника Ревуцкая из Мегиона задумала объединить школьников из Ливана и России.
Проект «Друзья из далека: обмен школьниками» предусматривает программу обмена школьниками между Россией и Ливаном. Участники смогут познакомиться с культурой, языком и традициями друг друга. Такой обмен станет шагом к взаимопониманию, укреплению дружбы и развитию толерантности среди молодежи.