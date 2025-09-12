Югорчан приглашают к участию в международном конгрессе, посвященном туризму
Югорчан приглашают стать участниками III Международного студенческого конгресса «Туризм будущего – будущее туризма». Мероприятие стартует 26 сентября в Москве.
Международный студенческий конгресс «Туризм будущего – будущее туризма» - это уникальная коммуникационная площадка, которая объединит студентов, экспертов и лидеров индустрии туризма и гостеприимства России и мира, готовых создавать инновационные подходы к развитию индустрии туризма.
Цель конгресса - трансформировать представления молодежи о туристической отрасли, демонстрируя многообразие ролей в туристической сфере: как для путешественников, так и для профессионалов.
Конгресс нацелен на создание поколения туристов и специалистов, обладающих глубокими знаниями в области отечественной и мировой культуры, пониманием ценности исторического наследия, ответственным отношением к природным ресурсам, стремлением к здоровому образу жизни.
Насыщенная программа Конгресса включает образовательные сессии с участием ведущих экспертов отрасли и представителей власти, дискуссии о будущем туризма и туризме будущего, награждение победителей Международного конкурса проектов студентов и многое другое.
Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с программой можно на официальном сайте мероприятия https://turcongress.online/, где также будет проходить трансляция мероприятий конгресса.