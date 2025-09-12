Стартовал приём заявок на всероссийский конкурс «Музейный олимп Югры 2025»
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с Музеем геологии, нефти и газа объявляет о старте приёма заявок на всероссийский конкурс «Музейный олимп Югры 2025» — одну из ключевых профессиональных площадок в сфере музейного дела.
В этом году конкурс впервые выходит за рамки региона и приглашает к участию музеи, культурные организации и специалистов со всех субъектов Российской Федерации. С 2011 года «Музейный олимп Югры» стал знаковым событием в музейной среде. За более чем десять лет через конкурс прошло свыше 500 заявок от 300 учреждений, а его победители получили признание на федеральном уровне.
Конкурс включает пять основных номинаций: Выставочный проект, Индивидуальный вклад в музейную практику, Инновационные музейные практики, Научно-образовательные и просветительские программы музеев, Социальные инициативы. Каждая из них охватывает актуальные направления музейной деятельности — от научной проработки до взаимодействия с аудиторией и социальной ответственности.
Для оценки заявок впервые внедрена двухэтапная система экспертизы: на предварительном этапе проводится техническая проверка соответствия заявок требованиям, а на финальном — профессиональная оценка экспертным жюри, в состав которого входят ведущие музейные специалисты, кураторы и представители культурных институтов России.
Помимо основных номинаций, будут вручены две специальные премии: «Премия музейного сообщества» — по итогам голосования участников конкурса, и «Премия общественного признания» — по результатам онлайн-голосования среди посетителей музеев.
Авторы проектов, вошедшие в шорт-лист, приглашаются на очный финал конкурса, который пройдёт в ноябре 2025 года в Ханты-Мансийске. Участников ждёт двухдневный образовательный интенсив, игра-акселератор по развитию музейных инициатив, культурно-познавательная программа с посещением ведущих музеев Югры и торжественная церемония награждения.
К участию приглашаются государственные и муниципальные, частные и корпоративные музеи, благотворительные фонды, научные и образовательные учреждения, а также отдельные специалисты, внесшие вклад в развитие музейного дела. Принимаются проекты, реализованные в период с 1 января 2024 года по 1 августа 2025 года. Приём заявок осуществляется до 5 октября 2025 года на официальном портале конкурса: https://clck.ru/3Nkmxj