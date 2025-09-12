В Югре Росгвардия приняла участие в добровольной сдаче крови
Накануне 9-летней годовщины образования Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, которая отмечается с 30 сентября 2016 года, и в рамках ведомственной акции «От сердца к сердцу» военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре безвозмездно сдали более десяти литров крови.
В мероприятии приняли участие представители группы сил специального назначения и вневедомственной охраны.
«Мы благодарим военнослужащих и сотрудников Росгвардии за регулярное участие в донорских акциях, – отметила заведующая отделением переливания крови Окружной клинической больницы Анна Сухарева. – Добровольная сдача крови – это не только помощь нуждающимся, но и проверка донорами своего здоровья, регулярный контроль показателей основных функций своего организма. А также донор при несчастном случае имеет больше шансов выжить, так как его организм адаптирован к кровопотере».
Благотворительная акция «От сердца к сердцу» проводится ежеквартально и объединяет более трехсот активных доноров территориального органа Росгвардии.
