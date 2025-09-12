В Югре Росгвардия приняла участие в добровольной сдаче крови

Накануне 9-летней годовщины образования Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, которая отмечается с 30 сентября 2016 года, и в рамках ведомственной акции «От сердца к сердцу» военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре безвозмездно сдали более десяти литров крови.

