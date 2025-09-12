Пенсионерам дважды проиндексируют пенсии
Страховые пенсии россиян в 2026 году повысят дважды — в феврале и апреле. Об этом сообщила доктор экономических наук Наталья Проданова, передает mosregtoday.ru.
По ее словам, первая индексация пройдет в феврале с учетом фактической инфляции 2025 года. Второе повышение состоится в апреле на основе роста доходов Социального фонда России. Примечательно, что общий уровень индексации превысит фактическую инфляцию.
Такое решение было принято еще в апреле 2025 года в рамках «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года». Важно, что индексация затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.
Между тем, уже в этом году пенсионеры получат повышение выплат. С 1 октября индексация на 7,6% коснется получателей пенсий по линии силовых ведомств. В начале планировалось повышение на 4,5%, но после пересмотра макроэкономических показателей приняли новую норму.
Кроме того, перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций ждет тех, кто прекратит трудовую деятельность в сентябре. Также двойную фиксированную прибавку в размере 17,8 тыс. рублей получат граждане, которым в сентябре исполнится 80 лет.
При этом пенсионеры, которым установят I группу инвалидности, также смогут получить удвоенную надбавку. Дополнительно они смогут оформить «надбавку за уход» в размере 1,3 тыс. рублей. При наличии иждивенцев положена дополнительная выплата по 2,9 тыс. рублей за каждого нетрудоспособного члена семьи.