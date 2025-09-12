Губернатор ХМАО рассказал, какие меры поддержки молодых семей действуют в регионе
Молодые и многодетные семьи, проживающие в Югре, обеспечены региональными мерами поддержки. Об этом в интервью Readovka рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук.
Глава региона напомнил, что автономный округ в части суммарного коэффициента рождаемости занимает 10-е место по стране. В отношении жителей автономного округа действует ряд мер поддержки. Так, с 1 января 2026 года молодые родители — студенты очной формы обучения в возрасте до 35 лет смогут получить Югорский семейный капитал уже при рождении первого ребенка, сохранив право его получения повторно при рождении второго или последующих детей.
По словам Руслана Кухарука, сегодня в регионе проживают более 47 тысяч многодетных семей, в них воспитываются около 140 тысяч юных югорчан. Только в этом году более 500 семей воспользовались компенсацией проезда к месту отдыха и обратно. Молодым семьям, которые еще продолжают обучение в вузах, предоставляются отдельные комнаты.
Кроме того, в двух районах Югры, Белоярском и Березовском, которые в прошлом году вошли в Арктическую зону России, возможна льготная ипотека под 2 %. По словам главы региона, теперь она в соответствии с поручением Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет распространяться не только на новое жилье, но и на вторичный рынок строительства в городах и селах. Это мера поддержки направлена на молодых специалистов и семьи граждан, работающих в социальной сфере.