В Ханты-Мансийске пройдет круглый стол с участием известных переводчиков
19 сентября в Югорском государственном университете в 14:00 состоится круглый стол «Литературный перевод как диалог культур» с участием поэтов, переводчиков, членов Союза писателей России Андрея Расторгуева и Валерия Латынина.
Мероприятие организовано Союзом писателей России в рамках проекта «Писатели России – читающей стране!».
Участники круглого стола обсудят вопрос актуальности литературного перевода как инструмента для культурного диалога народов России, современные тенденции литературного перевода, обозначат решения проблем в этой сфере литературного процесса и определят механизмы развития переводческой деятельности.
В дискуссии примут участие и представители региона. В качестве спикеров выступят: Игорь Ширманов, председатель правления Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России (СПР), Светлана Динисламова, мансийская поэтесса, прозаик, переводчик, член СПР, кандидат филологических наук, заведующая научно-исследовательским отделом мансийской филологии и фольклористики Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, Виктория Сязи, литературовед, кандидат филологических наук, заведующая научно-исследовательским отделом обско-угорских литератур Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, а также Ольга Хопияйнен, кандидат филологических наук, доцент Высшей гуманитарной школы Югорского государственного университета. Модератор встречи – Елена Аушева, ответственный секретарь Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России.
Гостями встречи станут члены Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России, члены литературных объединений города Ханты-Мансийска «Югорские ваганты», «Знамение», а также молодые авторы – участники клуба «Литературный КОТ» Югорского государственного университета, молодёжной литературной студии «Чистый лист» Государственной библиотеки Югры, представители учреждений культуры города, научные сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, преподаватели Югорского государственного университета, а также студенты, обучающиеся по профилям «перевод и межкультурная коммуникация», «журналистика», «филология и медиакоммуникации», участники и победители конкурса поэтического перевода Югорского государственного университета.
Место проведения: г. Ханты-Мансийск, Югорский государственный университет, аудитория 322, 2 корпус (ул. Чехова, 16). Начало в 14:00.
Для справки:
Валерий Латынин – поэт, прозаик, переводчик, полковник в отставке, 20 лет посвятивший военной журналистике – он не один год работает в жанре патриотической лирики как поэт и автор художественных переводов. Является составителем Антологии «Мы с вами, братья!», подготовленной Союзом писателей России и собравшей переводы на русский язык стихов о СВО, написанных на национальных языках народов России. Валерий Анатольевич не раз выезжал в зону проведения СВО, выступал в госпиталях у линии фронта.
Андрей Расторгуев – поэт, переводчик, публицист. Автор книг стихов, переводов и литературно-критических статей. Стал известен после публикации дебютной книги стихов и поэм «Я родился в проклятой стране» (1991). В сборнике прослеживается образ лирического героя, «голоса поколения», потерявшего свою историю, родовые корни, но заявившего о себе как способного двигаться вперед. Знаковым для творчества поэта стала поэма на историческую тему «Успение Стефана Пермского» (1996).
Координатор мероприятия: Капитанова Елена Сергеевна
89505278716, e-mail: elena_s_kapitanova@mail.ru