Югорчане – в числе победителей конкурса «Моя страна – моя Россия»
Педагоги и школьники Югры стали победителями ХХII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия».
Конкурс проводится с 2003 года и является многолетней гражданской инициативой, направленной на создание условий для формирования гражданской идентичности, активной и ответственной позиции в решении локальных проблем социально-экономического и пространственного развития территорий, укрепления государственного единства и целостности России. С 2019 года Конкурс входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей»
Так, среди лучших - жительница Нефтеюганска Елизавета Стафеева, студентка Московского педагогического государственного университета. Она представила проект «Юганская этнодеревня» в номинации «Моя гордость. Моя малая родина». Проект направлен на сохранение традиционной культуры коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа и предполагает создание этнокультурного пространства, где будут проводиться национальные праздники, мастер-классы, а также образовательные программы по традиционным ремеслам.
В номинации «Моя педагогическая инициатива» одним из победителей стал проект Людмилы Зинченко из Салыма – по созданию археологического лагеря труда и отдыха «Тайны древних артефактов». Инициатива направлена на организацию летнего археологического лагеря для подростков, где они смогут участвовать в археологических раскопках, изучать культуру и историю региона.
Тренер Федерации спортивной борьбы Югры Александр Бятиков победил с проектом по организации фестиваля национальных видов спорта «Традиции Югры», представленном в номинации «Мое здоровье». Проект направлен на популяризацию национальных видов спорта среди школьников.
В младшей возрастной категории – сразу четыре югорских школьника. Например, ученица Локосовской школы им. З.Т. Скутина представила проект «Формирование культуры межпоколенческого взаимодействия и социальной активности старшего поколения» в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Его цель - создание условий для активного участия пожилых людей в общественной жизни, укрепление межпоколенческих связей и повышение социальной активности старшего поколения. В рамках проекта организуются клубы, образовательные программы, мастерклассы и праздники, которые помогают старшему поколению и молодежи взаимодействовать, а также повышают качество жизни всех участников.
В этой же номинации лучшим стал и проект Карины Алиевой из Радужного - «Клуб семейных настольных игр «Умные Головоломки», который включает регулярные игровые встречи, тематические вечера и мастер-классы по настольным играм, а также турнирные соревнования для определения лучших игроков.
Вероника Ревуцкая из Мегиона победила с проектом «Друзья из далека: обмен школьниками» в номинации «Моя многонациональная Россия». Проект предусматривает создание программы обмена школьниками между Россией и Ливаном, позволяющую учащимся познакомиться с культурой, языком и традициями друг друга, способствуя взаимопониманию и укреплению дружеских связей между народами.
Ильяс Азнаев из Нижневартовска, ученик МБОУ «Средняя школа №10», представил проект «Большая технологическая разведка моей страны: Рекомендательная система бронирования отелей» в номинации «Большая технологическая разведка моей страны». Проект представляет собой платформу для предсказания спроса на отели с точностью до 94%, что позволяет эффективно управлять ценами, планировать рекламные активности и корректировать маркетинговую политику в отельной индустрии