Югорчане выбрали глав городских и сельских поселений в Единый день голосования
В Единый день голосования состоялись 13 избирательных кампаний в нескольких муниципалитетах Югры, среди которых были и выборы глав сел и городов региона.
За руководителей городских и сельских поселений голосовали в Соруме (Белоярский район), Малом Атлыме (Октябрьский район), Леушах и Мулымье (Кондинский район), Советском (Советский район), Барсово и Сытомино (Сургутский район).
По информации Избиркома Югры, в выборах в органы местного самоуправления в целом приняли участие 43 698 югорчан, что составило 34,14 % от общего количества избирателей, проживающих на этих территориях.
Итогам подсчета голосов показали, что на выборах семи глав муниципальных образований выиграли 7 кандидатов от партии «Единая Россия», в большинстве своем – действующие главы.
В разрезе муниципалитетов статистика явки такова: на выборах главы городского поселения Советский – 32,52 %; главы сельского поселения Сорум – 97,38 %; на досрочных выборах главы сельского поселения Леуши – 40,39 %; главы сельского поселения Мулымья – 50,08 %; главы муниципального образования сельское поселение Малый Атлым – 39,08 %; главы муниципального образования городское поселение Барсово – 12,15 %; главы муниципального образования сельское поселение Сытомино – 37,83 %.
Таким образом, главой Барсово стала Шакирова Марина Николаевна – за нее проголосовало 74,18 % от пришедших на выборы; главой Малого Атлыма – Дейнеко Сергей Владимирович – 67,07 %; Сытомино – Звягина Ольга Яковлевна, набравшая 72,49 % голосов; Мулымьи – Белослудцев Евгений Викторович – 73,38 %; Сорума – Емельянова Людмила Владимировна – 71,93 %.
На досрочных выборах главы Леушей победила Вурм Марина Владимировна – 60,02 %.
Больше всего кандидатов боролись за должность главы городского поселения Советский. В итоге советчане отдали свое предпочтение Кулагину Александру Терентьевичу – 45,29 %.
«По итогам прошедшей кампании мы отмечаем высокую активность участников голосования, – отметил председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев. – День голосования прошел спокойно, без инцидентов. Комиссии отработали весь цикл необходимых процедур и перешли к подсчету голосов. В день голосования не было подано ни одной жалобы от избирателей.
Все жалобы, поданные от кандидатов и политических партий, рассмотрены. Нарушений, которые могут повлиять на установление итогов голосования, не установлено».