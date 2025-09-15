В Югре вспоминают знаменитую охотницу на медведей и исполнительницу хантыйского фольклора
В Октябрьском районе вспоминают яркого представителя народа ханты Ульяну Ивановну Пендыхову, которой 13 сентября исполнилось бы 90 лет.
Ульяна Пендыхова родилась в селе Шеркалы Октябрьского района в хантыйской семье. В молодости была известна охотой на медведя, в одиночку она добыла 16 особей.
Также она известна как исполнитель хантыйских мелодий на музыкальном инструменте «тумран». Ее исполнительское искусство было востребовано не только в округе, но и за рубежом. За исполнение народных песен в Норвегии в 1992 году Ульяна Пендыхова и Мария Волдина были признаны лучшими исполнительницами старинных песен на оленеводческие темы. Ульяна Ивановна входила в состав делегации от Ханты-Мансийского автономного округа в поездке в Норвегию ка участник международного культурного обмена финно-угорских народов.
«Старинные хантыйские песни – божественные! Они протяжные. Слушаешь, аж сердце захватывает. Ульяна Ивановна Пендыхова замечательно их исполняла», — рассказывала этнограф Людмила Обатина.
Неоднократно она участвовала в финно-угорских фестивалях, различных праздниках районного, окружного, всероссийского и международного уровня. Несколько песен в ее исполнении были записаны фольклористом Е.Шмидт: песня об Ай Каттась, песня об Аннушке Леонтьевне, песня «Текын Коля», песня о девушке Калэб.