Фото: Рамиль Нуриев

Образовательный курс о правах коренных народов доступен на портале «Цифровой гражданин Югры»

14.09.2025

В Югре стартовал образовательный курс для коренных малочисленных народов Севера.

На портале «Цифровой гражданин Югры» появился новый образовательный курс, посвященный работе с государственной информационной системой «Коренные малочисленные народы Севера». Он рассчитан на представителей коренных северных народов и администраторов системы.

К освоению курса приглашают югорчан, имеющих или получающих среднее профессиональное или высшее образование.

Обучение нацелено на уверенное взаимодействие с платформой: начиная с того, как пройти авторизацию, до ввода и обновления данных.

«Программа рассчитана на 16 академических часов и включает три модуля: для пользователей, администраторов и дополнительные материалы. В завершение слушателям предстоит пройти итоговое тестирование», – уточняет интернет-издание informugra.ru.

Отметим, что ГИС «Коренные малочисленные народы Севера» – разработка Югорского НИИ информационных технологий, которую создали для всесторонней помощи и предоставления услуг коренным народам, проживающим на территории автономного округа – Югры. 

ugra-news.ru

