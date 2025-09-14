Образовательный курс о правах коренных народов доступен на портале «Цифровой гражданин Югры»
В Югре стартовал образовательный курс для коренных малочисленных народов Севера.
На портале «Цифровой гражданин Югры» появился новый образовательный курс, посвященный работе с государственной информационной системой «Коренные малочисленные народы Севера». Он рассчитан на представителей коренных северных народов и администраторов системы.
К освоению курса приглашают югорчан, имеющих или получающих среднее профессиональное или высшее образование.
Обучение нацелено на уверенное взаимодействие с платформой: начиная с того, как пройти авторизацию, до ввода и обновления данных.
«Программа рассчитана на 16 академических часов и включает три модуля: для пользователей, администраторов и дополнительные материалы. В завершение слушателям предстоит пройти итоговое тестирование», – уточняет интернет-издание informugra.ru.
Отметим, что ГИС «Коренные малочисленные народы Севера» – разработка Югорского НИИ информационных технологий, которую создали для всесторонней помощи и предоставления услуг коренным народам, проживающим на территории автономного округа – Югры.