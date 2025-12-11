Юбилейная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» открылась в Ханты-Мансийске
В столице Югры открылась юбилейная, XXX выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Региональные производители представили широкий ассортимент продукции: свежее мясо и рыба, дикоросы, сладости, молочные продукты и выпечка. Мероприятие проходит в рамках празднования 95-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На открытии выставки побывал губернатор Югры Руслан Кухарук. Он тепло поприветствовал участников и гостей.
– Дорогие друзья, сегодня проходит 30-я юбилейная выставка. Она смогла собрать наших лучших товаропроизводителей, это 267 предпринимателей. Это коллективы, которые трудятся на благо людей, жителей Югры и на благо всей нашей страны. Сегодня с нами гости из Донецкой Народной Республики, которые уже не первый раз участвуют в выставке и представляют свои товары.
Глава региона поблагодарил глав муниципалитетов и отметил, что все они реализуют меры господдержки малого и среднего бизнеса.
– Мне приятно встречаться с вами, с теми, кто производит продукцию, своими руками создаёт, вкладывает сердце, душу. И видеть нашу продукцию на федеральных площадках, на больших площадках, которая связана с Югрой. Это действительно большой, серьёзный вклад и продвижение нашего региона, это бренд Югры. Я благодарю вас за этот серьёзный и непростой труд, но очень нужный людям, которые живут в нашем регионе и в нашей стране.
Затем состоялась церемония вручения сертификатов органического производства от «Роскачества». Заместитель руководителя организации Александр Чумак вручил документы соответствия стандартам представителям АО «Саранпаульская оленеводческая компания», ООО «Регион-К», ООО «Ягоды Югры», ООО «Научно-внедренческая фирма «БИОСКАН», а также общинам коренных малочисленных народов Севера «Киндаль» и «Соболь».
Участниками выставки также стали две оленеводческие компании Югры – «Саранпаульская» и «Казымская».
Представитель Саранпаульской оленеводческой компании Наталья Толстова рассказала:
– Сюда мы приехали с нашей продукцией, с мясом северного оленя, нынешнего забоя. Также привезли и тушенку. Продукция наша, но изготовлена на Ялуторовском мясокомбинате. Также мы привезли товар наших мастериц. У нас в селе есть мастерская, где наши девочки шьют традиционную одежду и предметы быта. Их организация называется «Сделано в Пауле», руководитель – Евгения Вьюткина. И мы специально для выставки попросили их изготовить изделия из кожи рыбы, из сукна, вся продукция изготовлена в национальных традициях.
Сейчас зимней дороги нет, сюда приехать нам помогли организаторы выставки «Югра-Экспо». Мы долетели до Приобья, а дальше нас встретила газель-рефрижератор, и мы приехали до Ханты-Мансийска. С собой привезли 500 кг мяса, также печень, сердце и языки. Забой у нас ещё идёт. Он начался в начале декабря, поэтому здесь совсем свежее мясо продаём.
В свою очередь генеральный директор Казымской оленеводческой компании Александр Войтехович рассказал:
– На выставку мы привезли свежее мясо оленя. Наиболее востребовано в Ханты-Мансийске – это мясо первой категории, второй категории, рёбрышки. Ну и также сделали фарш к Новому году. Основные наши покупатели, конечно, это коренные жители, они очень любят нашу продукцию. Также в продаже у нас традиционная обувь – кисы, есть камусы. У нас от забоя остаётся, такую продукцию у нас тоже хорошо покупают.
Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» пройдёт с 11 по 14 декабря.
В программе мероприятия запланированы: работа экспертной комиссии конкурса пищевой продукции «Лучшие вкусы Югры», выступления творческих коллективов муниципальных образований, круглый стол «Актуальные вопросы государственной поддержки в сфере АПК», церемония вручения дипломов выпускникам «Школы фермера».
Людмила Теткина