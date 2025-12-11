Продвижение креативной экономики финно-угорских народов
В Югорском государственном университете при поддержке
Ассоциации финно-угорских университетов сейчас продолжается финальный этап IV Международного конкурса студенческих научно-исследовательских работ «Креативная экономика финно-угорских народов: взгляд молодых учёных». Целью конкурса является выявления, формирования и реализации творческого и интеллектуального потенциала молодёжи, раскрытия и стимулирования её творческих способностей, активного привлечения к участию в научных исследованиях и развития навыков научно-исследовательской работы, а также развитие финно-угорских связей.
Данное мероприятие проводится при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры и ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации. На открытие финального этапа IV Международного конкурса аудиторию приветствовали официальные лица с каждой финно-угорской территории. В рамках проекта лаборатория предпринимательства организовал показ двух уникальных коллекций, созданных Школой креативных индустрий Окружного дома народного творчества. Гости конференции увидели коллекцию «Стерх» и спортивную семейную одежду «Сибирский осётр: Вода жизни», которые наглядно демонстрируют инновационный потенциал креативной экономики региона.
Завтра, 12 декабря, будут объявлены победители данного конкурса, вся информация доступна на сайте Югорского государственного университета
Тамара Мерова