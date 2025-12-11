В Ханты-Мансийске на празднование 95-летнего юбилея округа собрались три губернатора Югры
В окружную столицу на торжественные мероприятия прибыли сразу несколько губернаторов, бывших и действующих.
Накануне празднования юбилея в Ханты-Мансийск впервые за последние несколько лет приехал легендарный первый глава Югры Александр Филипенко. Югорчане могли увидеть его вместе с действующим губернатором автономного округа Русланом Кухаруком на матче ХК «Югра».
В день юбилея на торжественной церемонии вручения наград второму губернатору округа Наталье Комаровой присвоили звание «Почетный гражданин Югры».
Перед началом праздничного концерта в зал КТЦ «Югра-Классик» – главной концертной площадки окружной столицы вошли глава Югры Руслан Кухарук, сенатор Совета Федерации РФ Наталья Комарова, губернатор Тюменской области Александр Моор, спикер окружной думы Борис Хохряков, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
Югорчане встретили основателя Югры Александра Филипенко стоя продолжительными рукоплесканиями.
«Говоря о достижениях, нельзя не вспомнить о тех, кто управлял судьбой нашего края. Самоотверженность первых руководителей и их смелые решения позволили Югре стать регионом, которым мы гордимся сегодня. Мы с особым почтением благодарим первого губернатора Югры Александра Васильевича Филипенко, – обратился губернатор Югры Руслан Кухарук к первому главе региона. – Именно вы заложили основу системного развития округа. Благодаря вашей дальновидности, стратегическому мышлению и неутомимой энергии были сформированы ключевые отрасли экономики, создана социальная инфраструктура и заложены принципы устойчивого развития региона, позволившие региону занять лидирующие позиции в стране».